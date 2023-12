Ein glanz­vol­ler Fest­tags­schmuck – Die gol­de­ne Christ­baum­ku­gel mit dem maje­stä­ti­schen Motiv der Plassenburg

Auch heu­er prä­sen­tie­ren die Freun­de der Plas­sen­burg eine exklu­si­ve Jah­res­ku­gel, die mit dem kunst­vol­len Motiv der histo­ri­schen Plas­sen­burg ver­ziert ist.

“Die­se ein­zig­ar­ti­ge Kugel ist nicht nur ein schim­mern­des Sym­bol der fest­li­chen Jah­res­zeit, son­dern auch eine Hom­mage an die rei­che Geschich­te und die maje­stä­ti­sche Schön­heit unse­rer Plas­sen­burg” schwärmt Peter Weith, der Vor­sit­zen­de des Ver­eins Freun­de der Plas­sen­burg e.V.

Die heu­er gol­de­ne Christ­baum­ku­gel mit ihrem prä­zi­sen Motiv bringt auf zau­ber­haf­te Wei­se kul­tu­rel­le Tie­fe in jede fest­li­che Weih­nachts­de­ko­ra­ti­on. Das gol­de­ne Finish ver­leiht der Kugel einen Hauch von Ele­ganz, die jeden Weih­nachts­baum in ein strah­len­des Fest­tags­spek­ta­kel ver­wan­delt. Dar­über hin­aus eig­net sich die gol­de­ne Jah­res­ku­gel glän­zend als beson­de­res Geschenk für Freun­de, Fami­lie oder als reprä­sen­ta­ti­ves Sou­ve­nir für Lieb­ha­ber der Plassenburg.

Die Auf­la­ge umfasst 300 Stück. Mit der dies­jäh­ri­gen gol­de­nen Christ­baum­ku­gel ist dann der Rei­gen des ersten Motivs abge­schlos­sen. 2024 bekommt die Jah­res­ku­gel dann ein neu­es Plas­sen­burg-Motiv und die Farb­wahl beginnt von vorn.

Beim Blai­cher Weih­nachts­markt am 17.12.2023 kann die Jah­res­ku­gel am Weih­nachts­markt­stand der Freun­de der Plas­sen­burg e.V. erwor­ben wer­den. Ab dem 18.12.2023 gibt es die gol­de­nen Kugeln dann auch bei der Buch­hand­lung Fried­rich, im Shop der Muse­en im Mönchs­hof, in der Tou­rist­info der Stadt Kulm­bach, beim online-Ver­sand­han­del Hej-mat und in der Geschäfts­stel­le der Freun­de der Plas­sen­burg e.V. in der Rosen­kranz­stra­ße 28–30 in Kulm­bach.