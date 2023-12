Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Vogel­häus­chen verschwunden

Die Erlan­ger Poli­zei ist auf der Suche nach einem Fut­ter­häus­chen, wel­ches bis­lang unbe­kann­te Täter in der ersten Novem­ber­hälf­te aus einem Gar­ten in der Hertlein­stra­ße entwendeten.

Das Vogel­häus­chen stand in der Gar­ten­an­la­ge und wird seit dem 19. Novem­ber ver­misst. Es han­delt sich um ein Fut­ter­häus­chen aus Mas­siv­holz und hat­te einen Wert von 80 Euro.

Hin­wei­se zum Ver­bleib des Vogel­häus­chens nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114, entgegen.

Nach­barn mit Mes­ser bedroht

Am Diens­tag­nach­mit­tag bedroh­te ein 35-jäh­ri­ger Mann sei­nen Nach­barn mit dem Tod und stach mit einem Mes­ser auf die Woh­nungs­tü­re ein.

Einen grö­ße­ren Poli­zei­ein­satz zog am Diens­tag­nach­mit­tag eine Bedro­hungs­la­ge in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Paul-Gos­sen-Stra­ße nach sich. Ein 35-jäh­ri­ger Bewoh­ner warf zunächst eine Bier­fla­sche sowie Müll durch das geschlos­se­ne Fen­ster sei­ner Woh­nung im 1. Ober­ge­schoss. Anschlie­ßend ging er zur Woh­nung sei­nes Nach­barn ins Erd­ge­schoss. Durch die geschlos­se­ne Woh­nungs­tü­re bedroh­te und belei­dig­te der 35-Jäh­ri­ge sei­nen Nach­barn. Zudem führ­te er ein lan­ges Küchen­mes­ser mit. Damit stach er auf die Woh­nungs­tü­re ein. Anschlie­ßend ging der Aggres­sor in sei­ne Woh­nung zurück.

Die alar­mier­ten Poli­zei­strei­fen zogen Son­der­ein­satz­kräf­te hin­zu. Die­se konn­ten den 35-jäh­ri­gen Mann bei gün­sti­ger Gele­gen­heit über­wäl­ti­gen. Im Anschluss erfolg­te eine Ein­wei­sung des Man­nes, der sich offen­sicht­lich in einer psy­chi­schen Aus­nah­me­si­tua­ti­on befand, in eine Fachklinik.

In der Woh­nung des 35-Jäh­ri­gen fan­den die Beam­ten neben dem Tat­mes­ser auch noch gerin­ge Men­gen an Betäubungsmittel.

Weih­nacht­bäu­me gestohlen

Bis­lang unbe­kann­te Die­be ent­wen­de­ten in der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch mehr als 90 Weih­nachts­bäu­me von einem Verkaufsplatz.

Am Mitt­woch­mor­gen muss­te der Stand­be­trei­ber eines Weih­nachts­baum­ver­kau­fes fest­stel­len, dass eine grö­ße­re Men­ge an Weih­nachts­bäu­men fehl­te. Unbe­kann­te Täter gelang­ten in der Nacht auf das umzäun­te Ver­kaufs­ge­län­de in der Carl-Thiersch-Stra­ße. Dort ent­wen­de­ten die Die­be ins­ge­samt 94 Weih­nachts­bäu­me im Wert von 2.800 Euro.

Die Poli­zei bit­tet um Zeugenhinweise.

Wer hat in der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch im Bereich der Carl-Thiersch­Stra­ße ver­däch­ti­ge Fest­stel­lun­gen getrof­fen? Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Sach­be­schä­di­gung auf Golfplatz

Nürnberg/​Reichswald – In der Nacht von Sonn­tag, den 03.12.2023, 11:00 Uhr, bis Mon­tag, den 04.12.2023, 09:30 Uhr, wur­de der Rasen des Golf­plat­zes „Golf Club am Reichs­wald e.V“ mut­wil­lig beschä­digt. Auf­grund des Scha­dens­bil­des ist davon aus­zu­ge­hen, dass mit­tels eines Pkw Fahr-/Drift­übun­gen durch­ge­führt wur­den. Es ent­stand Sach­scha­den im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Bereich. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem bis­lang unbe­kann­ten Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d. Aisch

Unbe­kann­ter zer­kratz­te Pkw

Höch­stadt – Im Lau­fe des zurück­lie­gen­den Sonn­tags, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr, zer­kratz­te ein Unbe­kann­ter im Sybil­la-Weiß-Weg einen grau­en Pkw der Mar­ke Vol­vo. Dabei beschä­dig­te der Unbe­kann­te die lin­ke Fahr­zeug­sei­te und ver­ur­sach­te einen Scha­den in Höhe von ca. 1000.- Euro. Die Poli­zei Höch­stadt ermit­telt nun wegen der Sach­be­schä­di­gung und bit­tet Zeu­gen sich unter der 09193/63940 mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.