Main­Cle­a­nUp, Möwen und Refill-Stationen

Die tech­nisch neu auf­ge­setz­te Home­page www​.netz​werk​main​.de lädt alle Akteu­re am Main dazu ein, gute Bei­spie­le zu fin­den und auf ihren Main­ab­schnitt zu über­tra­gen. Die Platt­form hat das Ziel, die Ver­net­zung ent­lang des gesam­ten Flus­ses zu stär­ken. Dafür gibt es auf der Inter­net­sei­te die Rubrik Mit­ma­chen & Nach­ma­chen. So wer­den wich­ti­ge The­men zum Erhalt und zur Ent­wick­lung des Mains als Lebens­ader für Mensch und Natur leicht zugäng­lich gemacht. Die För­de­rung für das Pro­jekt des Fluss­pa­ra­die­ses Fran­ken ist im Sep­tem­ber 2023 aus­ge­lau­fen. Der­zeit ist es sehr schwie­rig, Part­ner für die wei­te­re Finan­zie­rung für das pro­jekt­be­zo­ge­ne Per­so­nal zu fin­den. Trotz­dem ste­hen für den Jah­res­an­fang 2024 gleich vier Mit­mach-Pro­jek­te auf der Agenda.

Main­Cle­a­nUps 2024 im März und September

Ganz beson­ders freu­en sich Anne Schmitt (Bam­berg) und Catha­ri­na Mudra (Markt­hei­den­heim) als Rhi­ne-Cle­a­nUp-Fluss­be­auf­trag­te für den Main auf die hof­fent­lich wie­der vie­len Müll-Sam­mel­ak­tio­nen rund um den Welt­was­ser­tag (22. März) und zum gro­ßen Akti­ons­tag am 14. Sep­tem­ber 2024. Unter­schied­lich­ste Grup­pen und Akteu­re am Main, wie Fami­li­en, Kin­der­gär­ten, Schu­len, Jugend­grup­pen, Ver­ei­ne, Gemein­den, Städ­te, Ver­bän­de lei­sten so ehren­amt­lich einen Bei­trag für eine sau­be­re Umwelt, den Lebens­raum am Fluss und letz­ten Endes der Welt­mee­re. 2023 waren zum Main­Fluss­Film­Fest im Früh­jahr über 50 Grup­pen ent­lang des gesam­ten Mains aktiv. Aktio­nen für 2024 könn­ten jetzt schon ein­ge­tra­gen wer­den unter www​.main​cle​a​nup​.org

Trink­was­ser am MainRadweg

Der lei­tungs­was­ser­freund­li­che Main­Rad­weg ist eine Idee der Orga­ni­sa­ti­on a tip:tap. Sie hat bereits den Ruhr­tal­rad­weg erfolg­reich als ersten lei­tungs­was­ser­freund­li­chen Fern­rad­weg mit auf­ge­baut. Für 2024 sucht das Netz­werk Main ent­lang des Mains Part­ner, damit Radeln­de alle 10 km eine soge­nann­te Refill-Sta­ti­on fin­den. Dort kön­nen sie ihre eige­ne Trink­fla­sche auf­fül­len. Das bedeu­tet spe­zi­ell an hei­ßen Tagen für Rad­tou­ren nicht nur Ser­vice son­dern auch Gesund­heits­vor­sor­ge. Im Febru­ar wird das Pro­jekt digi­tal vor­ge­stellt. „Wir haben bereits jetzt schon eine tol­le Reso­nanz“ sagt Anne Schmitt vom Fluss­pa­ra­dies Fran­ken. Ihr Tipp: Anläss­lich der Fuß­ball-Euro­pa­mei­ster­schaft der Män­ner 2024 kön­nen Kom­mu­nen und Was­ser­ver­sor­ger unver­bind­lich ihr Inter­es­se an dem mit dem Bun­des­um­welt­mi­ni­ste­ri­um aus­ge­ru­fe­ne Wett­be­werb für öffent­li­che Trink­was­ser­spen­der bekun­den unter euro-​trinkbrunnen@​atiptag.​org

Möwen am Main entdecken

Der Auf­ruf zum Mit­ma­chen steckt bei „Mit­mach­mö­wen“ bereits im Namen: Groß und Klein sind ein­ge­la­den, im Win­ter Lach­mö­wen zu beob­ach­ten, Rin­ge an den roten Möwen­fü­ßen mit dem Han­dy zu foto­gra­fie­ren und Teil eines Citi­zen-Sci­ence-Pro­jek­tes zu wer­den. Die Möwen kön­nen im Janu­ar und Febru­ar häu­fig sogar mit­ten in der Stadt ent­deckt wer­den und zei­gen wenig Scheu. Das liegt dar­an, dass die­se Vögel Win­ter­gä­ste aus den öst­li­chen Regio­nen Euro­pas, z. B. aus der Ukrai­ne, sind. Simo­ne Kolb wird für das Netz­werk Main im Janu­ar und Febru­ar noch­mal auf Social Media extra für die Akti­on wer­ben und hofft, dass mög­lichst vie­le Möwen-Beob­ach­tun­gen aus den Main­re­gio­nen auf der Sich­tungs­kar­te unter www​.mit​mach​moe​wen​.de ein­ge­tra­gen werden.

Um Schul­klas­sen, Jugend­grup­pen, Umwelt­bil­dungs- und Frei­zeit­ein­rich­tun­gen oder Fami­li­en zu begei­stern, gibt es auf der Inter­net­sei­te eine bun­tes Mit­mach­mö­wen-Pra­xis­an­ge­bot. Ob Fotos und Geschich­ten zur Lach­mö­we, Tipps zur Beob­ach­tung von Vögeln am Was­ser oder Fern­glas-Füh­rer­schein – alle Umwelt­bil­dungs-Sets sind leicht umsetz­bar und kostenlos.

Main Fluss­Film­Fest geht mit Kurz­fil­men in die zwei­te Runde

Die Visi­on für leben­di­ge Flüs­se geht wei­ter. Als Teil des euro­päi­schen Open Rivers Pro­gramm wird die Stif­tung Living Rivers mit dem Main Fluss­Film­Fest shorts im März 2024 wie­der Men­schen für natur­na­he Flüs­se begei­stern und mit­ein­an­der ins Gespräch brin­gen. Der Schwer­punkt liegt – wie der Titel shorts ankün­digt – dies­mal auf Gewäs­ser­ret­ter-Kurz­fil­men. Dazu gibt es Fluss­Film-Gesprä­che mit Akti­ven und Exper­ten vor Ort. Die Eröff­nung fin­det als Teil des Was­ser­mo­nats in Bay­reuth am 14. März 2024, dem inter­na­tio­na­len Tag für frei flie­ßen­de Flüs­se, statt. Wei­te­re Ter­mi­ne sind in Lich­ten­fels am 15. März, in Bam­berg am 17. März und am 14. Juni 2024 zur Main­ART in Mar­gets­höch­heim geplant. www​.main​fluss​film​fest​.de

Das Fluss­pa­ra­dies Fran­ken lädt alle Inter­es­sier­te ein, sich vom „Mit­ma­chen“ inspi­rie­ren zu las­sen und für die Fluss­land­schaft des Mains und sei­ner Zuflüs­se posi­tiv zu wir­ken. Wer glaubt, das funk­tio­niert nicht, dem sei hier noch von der Peg­nitz im Land­kreis Bay­reuth erzählt: Die Stau­an­la­ge Hain­bronn, ein heu­te nicht mehr genutz­tes Wehr, wird in 2024 zurück­ge­baut. Und zwar nur des­halb, weil eine Stadt­rä­tin beim Main Fluss­Film­Fest 2023 in Bay­reuth den „Fluss­be­frei­er-Wett­be­werb“ des WWF gese­hen und sich auf die Suche nach einem nicht mehr genutz­ten Wehr bege­ben hat. Die Stadt Peg­nitz hat als eines von drei Pro­jek­ten in Deutsch­land gewon­nen. Der Rück­bau ver­rin­gert den Rück­stau, schafft ein leben­di­ge­res Fließ­ge­wäs­ser und macht spe­zi­ell Fischen das Leben leich­ter. Alle Infor­ma­tio­nen zu den Gewin­ner-Weh­ren unter wwf​.de/​w​e​r​d​e​n​-​s​i​e​-​f​l​u​s​s​b​e​f​r​e​ier