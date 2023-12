Gleich zwei­mal in einer Nacht schlu­gen unbe­kann­te Die­be zu und stah­len zwei Autos mit Keyl­ess-Go-System. Die Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und prüft die Zusam­men­hän­ge der bei­den Taten.

In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag stah­len unbe­kann­te Täter einen Audi Q5 und einen Audi A5 vor zwei Wohn­an­we­sen nahe der Cobur­ger Innen­stadt. Die bei­den Tat­or­te lie­gen nahe bei­ein­an­der am Plat­te­näcker und am Juden­berg. Die Eigen­tü­mer bemerk­ten am Mon­tag­mor­gen das Feh­len der Fahr­zeu­ge im Gesamt­wert von über 50.000 Euro und erstat­te­ten Anzei­ge bei der Poli­zei. Der Audi Q5 trug zuletzt die Kenn­zei­chen SHL-YH168 und der Audi A5 die Kenn­zei­chen CO-XX76.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und prüft einen mög­li­chen Zusam­men­hang der bei­den Fäl­le. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden

Das Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken rät Besit­zern von Fahr­zeu­gen mit Keyless-Go-System: