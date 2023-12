Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bayreuth:

Am Sonn­tag­abend nahm eine Strei­fe der Poli­zei Bay­reuth-Stadt einen 46-Jäh­ri­gen fest, der gera­de im Begriff war, Räder vom Lager­platz eines Bay­reu­ther Auto­hau­ses zu steh­len. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth erließ ein Rich­ter Haft­be­fehl gegen den Mann.

Gegen 20.15 Uhr ertapp­ten die Poli­zi­sten den Mann in der Dok­tor-Klaus-Die­ter-Wolff-Stra­ße, als er offen­sicht­lich gera­de dabei war, zwei Kom­plett­rad­sät­ze vom Lager­platz eines Auto­hau­ses zu steh­len. Der 46-jäh­ri­ge Deut­sche aus Mag­de­burg setz­te sofort zur Flucht an. Nach einer kur­zen Ver­fol­gung zu Fuß konn­ten ihn die Beam­ten in der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße stel­len und vor­läu­fig fest­neh­men. Anschlie­ßend über­nahm die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth die Ermitt­lun­gen. Der Tat­ver­däch­ti­ge wur­de am Mon­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt Bay­reuth vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth Haft­be­fehl gegen den Mann. Der 46-Jäh­ri­ge sitzt seit­dem in einer Justizvollzugsanstalt.

Der Tat­ver­däch­ti­ge steht im Ver­dacht für wei­te­re Rei­fen­dieb­stäh­le im Bun­des­ge­biet ver­ant­wort­lich zu sein. Die Kri­mi­nal­be­am­ten prü­fen im Zuge der wei­te­ren Ermitt­lun­gen mög­li­che Zusammenhänge.