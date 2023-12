Ein­sam­keit – ein Gefühl, dass jeder kennt?

Ein­sam­keit wird als Abwei­chung zwi­schen den gewünsch­ten und den tat­säch­li­chen sozia­len Bezie­hun­gen beschrie­ben. Dem­nach heißt allein zu sein nicht gleich ein­sam zu sein. Ganz im Gegen­teil, hin und wie­der allein für sich zu sein, kann heil­sam sein. Doch Ein­sam­keit hin­ge­gen kann Unwohl­sein, Schmer­zen und Äng­ste hervorrufen.

Die häu­fig­sten Ursa­chen für den Anstieg der Ein­sam­keit inner­halb unse­rer Gesell­schaft sind der erhöh­te Medi­en­kon­sum, der ste­tig anstei­gen­de Lei­stungs­druck und die Ver­än­de­run­gen inner­halb der fami­liä­ren Strukturen.

Laut dem Kom­pe­tenz­netz Ein­sam­keit (kurz: KNE) kann das Gefühl der Ein­sam­keit gera­de an Fei­er­ta­gen zuneh­men. Aktu­ell befin­den wir uns in der Advents­zeit. Gera­de hier besin­nen sich vie­le Men­schen auf die Fami­lie und Freun­de. Vie­le Ein­rich­tun­gen sind über die Fei­er­ta­ge geschlos­sen und es gibt weni­ger Ange­bo­te als sonst. So kann es auch bei eini­gen zu einer unfrei­wil­li­gen Ein­sam­keit kommen.

Unab­hän­gig der Grün­de kann jeder das The­ma Ein­sam­keit bei sich wahr­neh­men und ent­spre­chend han­deln. Hier muss es nicht die gro­ße Wesens­ver­än­de­rung sein. Es erfor­dert als erstes ein Stück weit Mut neue Wege aus­zu­pro­bie­ren und aus der ver­meint­li­chen Sicher­heits­zo­ne her­aus zu kom­men. Neben dem Mut sind Tole­ranz und Geduld Eigen­schaf­ten, die ein gegen­sei­ti­ges Mit­ein­an­der unter­stüt­zen können.

Auf die­ser Basis haben sich der Arbeits­kreis Sozi­al­psych­ia­trie, das Gesund­heits­amt Coburg und die Gesund­heits­re­gi­onplus zusam­men­ge­schlos­sen, um das The­ma Ein­sam­keit hervorzuheben.

Die Akteu­re gestal­te­ten unter ande­rem in der Spi­tal­gas­se einen Info­stand, klär­ten über das Hilfs­netz­werk in Stadt und Land­kreis Coburg auf und „war­ben“ für mehr Gemeinsamkeit.

Des Wei­te­ren wur­den die Besu­cher des Mit­tags­ti­sches des AWO Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Treff am Bür­g­laß­schlöss­chen in Coburg durch die Akti­on #plus­Eins – Gemein­sam passt´s bes­ser auf die The­ma­tik auf­merk­sam gemacht.

Auch bei die­ser Ver­an­stal­tung war man sich einig, dass Ein­sam­keit ein The­ma ist, das uns alle betrifft. Als eine Akti­on für mehr Gemein­sam­keit wur­den die Besu­cher gebe­ten eine Per­son, die von Ein­sam­keit betrof­fen sein könn­te, zum näch­sten Mit­tags­tisch ein­zu­la­den. Eine Hil­fe­stel­lung bot dazu die „Tüte für mehr Gemein­sam­keit“ mit einem Gut­schein für Zwei.

Zum inter­na­tio­na­len Tag des Ehren­am­tes galt ein beson­de­rer Dank an alle Ehren­amt­li­chen sämt­li­cher Orga­ni­sa­tio­nen, die mit ihren Tätig­kei­ten in unse­rer Gesell­schaft einen gro­ßen Teil für mehr Gemein­sam­keit bei­tra­gen. Die­ser Dank wur­de stell­ver­tre­tend an einen Teil der Ehren­amt­li­chen, die im Rah­men des Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­hau­ses AWO Treff Bad Rodach tätig sind, durch Nico­le Voigt (stell­ver­tre­ten­de Lei­tung) und Jes­si­ca Moel­ler (Sozi­al­päd­ago­gin, Gesund­heits­amt Coburg) aus­ge­spro­chen. Auch dabei wur­de die „Tüte für mehr Gemein­sam­keit“ verteilt.

Der Vor­satz für die Zukunft lau­tet: Macht wei­ter so, denn Gemein­sam passt‚s besser!

Suchen Sie Tipps, um aus der Ein­sam­keit zu kom­men oder jeman­den aus der Ein­sam­keit zu hel­fen? Eini­ge davon fin­den Sie auf der Home­page des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Pfle­ge, Gesund­heit und Prä­ven­ti­on unter www​.ein​sam​keit​.bay​ern​.de