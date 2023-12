Am ver­gan­ge­nen Frei­tag wur­den die Stadt­mei­ster­schaf­ten im Fech­ten aus­ge­tra­gen. Durch­ge­führt wur­de sie von der Fecht­ab­tei­lung der TSG 05 Bam­berg, Waf­fen­art war das Flo­rett. „Ver­let­zungs- und krank­heits­be­dingt konn­ten die Mei­ster­schaf­ten lei­der in nur drei Alters­klas­sen inge­misch­ten Anset­zun­gen durch­ge­führt wer­den. Da es im Fecht­sport mehr auf Reaktionsvermögen,Körperbeherrschung und Geschick­lich­keit als auf Ath­le­tik, Kraft und Aus­dau­er ankommt, erge­ben­sich dar­aus kei­ne grund­le­gen­den Nach­tei­le für die teil­neh­men­den Damen“, berich­tet Claus-Peter Leh­nert, Abtei­lungs­lei­ter Fech­ten der TSG 05 Bam­berg. Die Aus­schei­dun­gen fan­den im Modus Jeder-gegen-Jeden statt. Sie ende­ten nach drei Minu­ten akti­ver­Wett­kampf­zeit oder wenn einer der bei­den Kon­tra­hen­ten als Erster fünf gül­ti­ge Tref­fer erzielt hat.

In der Alters­klas­se der unter 13-jäh­ri­gen Fech­ter konn­te Kat­ja Koserog als Sie­ge­rin den­Stadt­mei­ster­ti­tel vor dem Zweit­plat­zier­ten Linus Wal­ter und Mirac Erög­lu als Drittplatziertemerringen.Bei den unter 17jährigen Fech­te­rin­nen und Fech­ter setz­te sich Ste­fan Hoh als Sie­ger durch.Zweitplatzierte wur­de Mag­da­le­na Geiss­ler vor Rebek­ka Leist­ner, die Bron­ze errang​.In bei­den Alters­klas­sen waren es jeweils sehr knap­pe Punkt­zah­len, die über Gold, Sil­ber und Bronzeentschieden.Eindeutiger ver­lief es beim Titel bei den Erwach­se­nen. Hier setz­te sich Chri­sti­an Pro­a­no deut­lich mit fünf Sie­gen in fünf Gefech­ten durch. Auf den wei­te­ren Plät­zen lan­de­ten Seba­sti­an Leh­nert und Lea Wink­ler. Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport: „Im Namen des Stadt­ver­ban­des, aber auch per­sön­lich, darf ich allen Mei­ste­rin­nen und Mei­stern recht herz­lich gra­tu­lie­ren. Ich freue mich, dass die TSG 05 Bam­berg mit Claus-Peter Leh­nert und des­sen Team zwei Wochen vor Weih­nach­ten die Mei­ster­schaft durch­führ­te. Das ist kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit. Daher vie­len Dank für die Arbeit in der vor­weih­nacht­li­chen Zeit.“