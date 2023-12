Vor vier Jahr­zehn­ten kam die japa­ni­sche Schwert­kampf­kunst Iai­do nach Bam­berg und erfreut sich seit­dem an ste­ti­gem Inter­es­se. Iai­do ist eine Sport­art, wel­che ihre moder­nen Ansät­ze von den Wur­zeln der Samu­rai-Tra­di­tio­nen über­nom­men hat. Es ist die „Kunst des Schwert­zie­hens“ und trai­niert glei­cher­ma­ßen Kör­per und Geist.

Doch wie kam die­se einst histo­ri­sche und zugleich fremd­län­di­sche Kampf­kunst von Japan in unser Bamberg?

Alles fing mit einer Hand­voll inter­es­sier­ter Jugend­li­cher in den 70er Jah­ren an. Rudi Mül­ler, damals 16 Jah­re alt (heu­te Iai­do Kyo­shi 7. Dan) fing nach sei­nem Gym­na­si­al­ab­schluss beim Poli­zei­sport­ver­ein in Bam­berg mit Kara­te an, so fand er sei­nen frü­hen Weg zu den Budo-Kün­sten. Nach Unter­bre­chun­gen durch die Bun­des­wehr und einen Abste­cher in die Leicht­ath­le­tik, schloss sich der Kreis mit der japa­ni­schen Kampf­kunst Aiki­do im Bam­ber­ger Aiki­do-Club, den er zusam­men mit Wolf­gang Pagen­burg und eini­gen ande­ren Aiki­do-Enthu­sia­sten 1977 gegrün­det hat. Pagen­burg (zuletzt 5. Dan Aiki­do und 5. Dan Iai­do), den Mül­ler ger­ne als sei­nen Men­tor in Sachen Kampf­kün­ste bezeich­net, hat­te die Lei­tung des Ver­eins. Beruf­lich war er Aus­bil­der für den poli­zei­li­chen Selbst­schutz und ist 2006 viel zu früh ver­stor­ben. Aiki­do ist eine jun­ge Kampf­sport­art, wel­che die Tech­ni­ken aus ver­schie­de­nen Kampf­kün­sten ver­eint, in der auch Stock- und Schwert­tech­ni­ken zum Ein­satz kom­men. Als füh­ren­der Übungs­lei­ter besuch­te Wolf­gang Pagen­burg regel­mä­ßig Aiki­do- Lehr­gän­ge von Mei­ster Asai (damals noch Aiki­do 7. Dan) von Fach­ver­band Aiki­kai Deutsch­land, was Pagen­burg ver­an­lass­te den Aiki­do-Club in den Aiki­kai Bam­berg e. V. umzubenennen.

1983 nahm Pagen­burg wie­der an einem Aiki­do-Som­mer­lehr­gang teil, den auch Syl­via Ordyn­sky (damals den 2. Dan Iai­do) besuch­te. Sie hat­te in Japan bei Saga­wa Sens­ei (damals 8. Dan Iai­do, 7. Dan Ken­do) trai­niert. Syl­via Ordyn­sky konn­te Mei­ster Saga­wa bewe­gen erst­ma­lig Deutsch­land zu besu­chen. Er zeig­te auf dem Aiki­do-Lehr­gang die bis dahin in Deutsch­land unbe­kann­te Kampf­kunst Iai­do. Durch die­se fas­zi­nie­ren­de Dar­bie­tung mit einem Samu­rai-Schwert ange­regt, inte­grier­te Wolf­gang Pagen­burg nach dem Som­mer­lehr­gang Iai­do in das Aiki­do-Stock- und Schwert-Trai­ning in Bam­berg. Nach eini­ger Zeit ent­stand eine Übungs­grup­pe, in der regel­mä­ßig aus­schließ­lich Iai­do geübt wurde.

Ein Jahr spä­ter über­trug Wolf­gang Pagen­burg die Auf­ga­be, sich um die wach­sen­de Iai­do-Grup­pe des Ver­eins zu küm­mern, an Rudi Mül­ler, der somit Übungs­lei­ters für Iai­do wur­de. 1984 hielt Syl­via Ordyn­sky den ersten Iai­do-Wochen­end­lehr­gang in Bam­berg. An die­sem Lehr­gang nah­men auch Inter­es­sier­te außer­halb der Aiki­do-Grup­pe teil und somit stieß Iai­do auf das Inter­es­se von exter­nen Per­so­nen aus der Umge­bung Bam­bergs, aus Coburg, Erlan­gen und Nürnberg.

1987 bat sich für Rudi Mül­ler die Mög­lich­keit das erste Mal nach Japan zu rei­sen. Am Ende eines 4‑wöchigen Trai­nings­auf­ent­hal­tes bei Saga­wa Sens­ei erlang­te er den 1. Dan Iai­do. Es folg­ten bis heu­te 15 wei­te­re Auf­ent­hal­te, wovon ledig­lich einer ein Urlaub war. Anson­sten waren sie wei­ter­bil­den­de Trai­nings­auf­ent­hal­te. In den ver­gan­ge­nen Zei­ten folg­ten Rudi Mül­ler und wei­te­re feder­füh­ren­de Iai­do­ka, wie Syl­via Ordyn­sky, drei japa­ni­schen Leh­rern: Saga­wa Sens­ei, einer der letz­ten Iai­do Han­shi 9. Dan; nach des­sen Able­ben folg­te er Soe­ji­ma Sens­ei, Iai­do Kyo­shi 8. Dan, und als auch die­ser ver­starb nun­mehr Furui­chi Sens­ei, Iai­do Kyo­shi 8. Dan als aktu­el­ler Leh­rer. Letz­te­rer war schon öfters für Lehr­gän­ge nach Deutsch­land gereist, unter ande­rem nach Ber­lin und Osna­brück. 2012 wur­de Furui­chi Sens­ei vom Deut­schen Iai­do Bund gebe­ten, dass er die Iai­do­ka in die­sem Sport­ver­band offi­zi­ell unter­rich­ten wür­de – er sag­te zu.

Rudi Mül­ler besuch­te seit 2015 jähr­lich (die Coro­na-Pan­de­mie aus­ge­nom­men) Furui­chi Sens­ei in Japan, um von ihm per­sön­lich trai­niert zu wer­den. Auf die­se Wei­se konn­te er sich selbst wei­ter ent­wickeln, aber auch die aktu­el­len Ver­bes­se­run­gen in die­ser Kampf­kunst den Schü­lern in Deutsch­land kom­pe­tent wei­ter ver­mit­teln. 2019 leg­te Rudi Mül­ler erfolg­reich die Prü­fung zum 7. Dan ab; ein Jahr spä­ter erhielt er nach einer schrift­li­chen Prü­fung den Lehr­be­fä­hi­gungs­ti­tel „Kyo­shi“ zuerkannt.

Neben Rudi Mül­ler, gehö­ren auch Lothar Beck und Georg Wed­ler, bei­de 5. Dan Iai­do und Hel­mut Hof, 3. Dan, zu den treue­sten Iai­do­ka in Bam­berg, wel­che seit den Anfän­gen 1987 kon­ti­nu­ier­lich dem Sport treu geblie­ben sind. Aktiv unter­stüt­zen sie Rudi Mül­ler, bei sei­ner Tätig­keit als Übungs­lei­ter im Aiki­kai Bam­berg. Rudi Mül­ler lei­tet seit Jahr­zehn­ten vie­le baye­ri­sche Lan­des­lehr­gän­ge und zusam­men mit ande­ren hoch­ran­gi­gen Iai­do­ka alle deutsch­land­wei­ten Lehr­gän­ge. Bei den all­jähr­li­chen Deut­schen Mei­ster­schaf­ten ist Rudi Mül­ler als Tur­nier­lei­ter oder auch als Kampf­platz­lei­ter im Ein­satz. Bei den Euro­pa­mei­ster­schaf­ten wird er seit vie­len Jah­ren von der Euro­päi­schen Ken­do-Föde­ra­ti­on als Kampf­rich­ter nomi­niert . Eben­so ist er seit Jahr­zehn­ten als Prü­fer gefragt.

Unab­hän­gig davon, dass vie­le der Iai­do­ka Kennt­nis­se aus ande­ren Budo-Kün­sten mit­brin­gen, sind dies kei­ne Vor­aus­set­zun­gen, um Iai­do talen­tiert aus­üben zu kön­nen. Für die­sen Sport ist ledig­lich eine Begei­ste­rungs­fä­hig­keit für das Hier und Jetzt, Affi­ni­tät für den Umgang mit dem Samu­rai-Schwert und eine gewis­se inner­li­che Rei­fe eine gute Vor­aus­set­zung – da Iai­do kei­ne Selbst­ver­tei­di­gung im regu­lä­ren Sin­ne mehr dar­stellt. Iai­do ist eine ästhe­ti­sche Kampf­kunst, die den Kör­per und maß­geb­lich den Geist, vor allem aber den Cha­rak­ter for­men soll.

Wir, der Aiki­kai Bam­berg e. V., freu­en uns auf die kom­men­den 40 Jah­re Iai­do in unse­rer Stadt und wer­den – wie bis­her – jeden Inter­es­sier­ten zu unse­ren Trai­nings­ein­hei­ten herz­lich will­kom­men hei­ßen. Trai­nings­zei­ten und Kon­takt­da­ten sind online unter: https://​www​.aiki​kai​-bam​berg​.de/ zu finden.

Wir freu­en uns auf Euch!