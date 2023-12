„Bru­der­herz – ich hät­te Dir so gern die gan­ze Welt gezeigt“: Lesung

Der jun­ge Autor und Rei­se­blog­ger Mari­an Grau löste als Red­ner bei der Eröff­nungs­fei­er des Kin­der- und Jugend­hos­pi­zes Ster­nen­zelt im Früh­jahr Gän­se­haut­mo­men­te beim Publi­kum aus. Am Frei­tag, 19. Janu­ar 2024 um 19 Uhr ist er am glei­chen Ort zu erle­ben. Er liest aus sei­nem Buch „Bru­der­herz – ich hät­te Dir so gern die gan­ze Welt gezeigt“ und möch­te mit dem Publi­kum ins Gespräch kom­men. In sei­nem Buch schil­dert er sei­ne Erleb­nis­se mit sei­nem schwerst­be­hin­der­ten Bru­der Mar­lon. Mari­an Grau war neun Jah­re alt als sein Bru­der starb. Wie alle Geschwi­ster­kin­der, die auch in Bam­berg im Kin­der- und Jugend­hos­piz mit ihren lebens­be­grenzt erkrank­ten Geschwi­stern und Fami­li­en eine Aus­zeit erle­ben, hat ihn die Bin­dung zu sei­nem Bru­der und das frü­he Erle­ben von des­sen Erkran­kung und Ster­ben essen­zi­ell geprägt. Er hat beschlos­sen, jede Sekun­de des Lebens bewusst zu genie­ßen und stell­ver­tre­tend für sei­nen Bru­der die Welt zu erkun­den. Mit 15 Jah­ren war er bereits einer der jüng­sten Rei­se­blog­ger. Mari­an Grau ist Bot­schaf­ter des Deut­schen Kin­der­hos­piz­ver­eins und enga­giert sich in der Arbeit für Geschwi­ster­kin­der von Schwerst­kran­ken. Anmel­dung unter L 13 über www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de.

Mehr Gelas­sen­heit: Kurs für Frauen

Dem All­tag mit mehr Gelas­sen­heit zu begeg­nen, ist ein Wunsch vie­ler – gera­de vie­ler Frau­en. Bis heu­te über­neh­men in Fami­li­en vor allem sie Auf­ga­ben wie Haus­ar­beit, Für­sor­ge und Bezie­hungs­ar­beit. Sie pla­nen, orga­ni­sie­ren und ste­hen mit Rat und Tat zur Sei­te. Auch im beruf­li­chen Kon­text mei­stern Frau­en viel­fäl­ti­ge Her­aus­for­de­run­gen und suchen letzt­lich im Kon­text von Selbst­ver­wirk­li­chung, Unab­hän­gig­keit und Work-Life-Balan­ce den je eige­nen Weg. Ein spe­zi­el­ler Kurs für Frau­en von Mon­tag, 26. Febru­ar bis Frei­tag, 1. März 2024 in der Hos­piz-Aka­de­mie Bam­berg bie­tet die Gele­gen­heit, ein­mal den Pau­sen­knopf zu drücken und zu fra­gen: Wer möch­te ich in dem hek­ti­schen Zusam­men­spiel von Pri­va­tem und Beruf eigent­lich sein? Mit­hil­fe von Ent­span­nungs­tech­ni­ken, Selbst­be­wusst­seins­trai­nings, Wen­Do-Unter­richts­ein­hei­ten und gemein­sa­mem Aus­tausch wer­den Wege gefun­den, den Her­aus­for­de­run­gen des All­tags gelas­se­ner zu begeg­nen. Anmel­dung bis 25. Janu­ar unter L 03 über www​.hos​piz​-aka​de​mie​.de.