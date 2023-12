iSO e.V. über­nimmt Trä­ger­schaft des Jugend­kul­tur­zen­trums zum 1. Januar

3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin, Rein­hold Ehl, Lei­ter des Amtes für Jugend und Fami­lie, sowie San­dra Ender, die stell­ver­tre­ten­de Geschäfts­füh­re­rin des Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit e.V., unter­zeich­ne­ten gemein­sam die Lei­stungs­ver­ein­ba­rung zur Trä­ger­schaft des Jugend­kul­tur­zen­trums am Anger.

Der Stadt­rat hat­te in sei­ner Sit­zung vom 20. Okto­ber 2022 die Gesamt­kon­zep­ti­on 2030 und die dar­in ent­hal­te­nen Emp­feh­lun­gen ein­stim­mig beschlossen.

Eine die­ser Wei­chen, um den Jugend­li­chen auch in Zukunft inno­va­ti­ve Ange­bo­te zu bie­ten, war die Neu­aus­schrei­bung der Trä­ger­schaft für das Jugend- und Kul­tur­zen­trum am Anger mit einem ver­stärk­ten Fokus auf Jugend­kul­tur. Die Aus­schrei­bung erfolg­te auf­trags­ge­mäß durch das Amt für Jugend und Familie.

Der Ver­ein iSo e.V. hat für die­se Trä­ger­schaft am 11. Okto­ber 2023 den Zuschlag im Jugend­hilf­ese­nat erhal­ten. Der Ver­ein mit Sitz in Bam­berg hat bereits vie­le Trä­ger­schaf­ten in der Jugend­ar­beit in der Regi­on Ober­fran­ken über­nom­men, unter ande­rem auch die auf­su­chen­de Jugend­ar­beit der Stadt Coburg. Die Arbeit im neu­en Jugend­kul­tur­zen­trum soll zum 1. Janu­ar 2024 in Ver­ant­wor­tung des neu­en Trä­gers fort­ge­setzt werden.

Die Ver­ant­wort­li­chen freu­en sich auf die Koope­ra­ti­on und die gemein­sa­me Arbeit für die Jugend­li­chen der Stadt Coburg.