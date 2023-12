Ver­trag unter­zeich­net: Spe­cial Olym­pics Bay­ern 2025 kön­nen kommen

Bei einem Ter­min ver­gan­ge­nen Sams­tag haben der Spe­cial Olym­pics Deutsch­land in Bay­ern e. V. (SOBY) und die Stadt Erlan­gen die Rah­men­ver­ein­ba­rung zu den Lan­des­spie­len 2025 in der Huge­not­ten­stadt unter­zeich­net. Im Rah­men einer Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung der Sport­or­ga­ni­sa­ti­on für Men­schen mit gei­sti­ger Behin­de­rung im Fort­bil­dungs­in­sti­tut des Lan­des­ver­bands Bay­ern der Lebens­hil­fe in Erlan­gen setz­ten Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und SOBY-Prä­si­dent Erwin Horak ihre Unter­schrif­ten unter die Ver­ein­ba­rung und besie­gel­ten die Zusam­men­ar­beit für die kom­men­den zwei Jah­re. Eben­falls anwe­send waren Bür­ger­mei­ster und Sport­re­fe­rent Jörg Vol­leth sowie Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter des städ­ti­schen Amtes für Sport und Gesund­heits­för­de­rung. Im Rah­men der Ver­trags­un­ter­zeich­nung gaben der Ver­an­stal­ter der Lan­des­spie­le und die Stadt als Gast­ge­be­rin offi­zi­ell das Ver­an­stal­tungs­da­tum bekannt: Die Lan­des­spie­le für Men­schen mit gei­sti­ger Behin­de­rung fin­den vom 14. Bis 18. Juli 2025 statt.

„Offen aus Tra­di­ti­on ist das Stadt­mot­to und wir leben hier jeden Tag Viel­falt. Ich freue mich des­halb sehr, dass wir 2025 die­ses bun­te Sport­fest in Erlan­gen begrü­ßen dür­fen. Es ist eine gro­ße Chan­ce, zu zei­gen, was Men­schen gemein­sam errei­chen kön­nen, wenn wir Inklu­si­on ernst neh­men. Und es ist ein Ansporn, Bar­rie­ren in allen Lebens­be­rei­chen wei­ter abzu­bau­en“, sag­te OB Janik.

SOBY-Prä­si­dent Horak erläu­ter­te „Wir sind froh, mit dem heu­ti­gen Tag die Zusam­men­ar­beit im Rah­men der Lan­des­spie­le 2025 ver­ein­bart zu haben. Mit der Stadt Erlan­gen haben wir einen star­ken und ver­läss­li­chen Part­ner an unse­rer Sei­te. In Erlan­gen ist Inklu­si­on im Sport schon seit vie­len Jah­ren auf der Agen­da. Die Lan­des­spie­le 2025 sind ein wei­te­rer, wich­ti­ger Schritt auf dem Weg zu mehr Teil­ha­be unse­rer Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten im Sport. Gemein­sam mit der Stadt machen wir uns nun auf den Weg, damit wir alle im Juli 2025 bun­te, fröh­li­che und vor allem Inklu­si­ve Lan­des­spie­le in Erlan­gen erle­ben dürfen.“

Im Nach­gang zur Unter­zeich­nung infor­mier­te Spe­cial Olym­pics Bay­ern die anwe­sen­den inter­es­sier­ten Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der Erlan­ger Ver­ei­ne über die Pla­nun­gen. Die Unter­stüt­zung der ört­li­chen (Sport-)Vereine ist eine wich­ti­ge Säu­le in der Durch­füh­rung der inklu­si­ven Mul­ti­sport­ver­an­stal­tung. Dabei geht es aber expli­zit nicht nur um die Durch­füh­rung der Wett­be­wer­be. Viel­mehr ist das Ziel, dass sich Ver­ei­ne in Erlan­gen wei­ter für Men­schen mit gei­sti­ger Behin­de­rung öff­nen und inklu­si­ve Ange­bo­te dau­er­haft schaffen.

Zu den Spe­cial Olym­pics Lan­des­spie­len Bay­ern 2025 Erlan­gen wer­den zu den 1.500 Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten mit gei­sti­ger Behin­de­rung rund 400 Trai­ner und Betreu­er, 750 Hel­fe­rin­nen und 200 Fami­li­en­mit­glie­der erwartet.

Mehr Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​s​oby.

Neu­es Jugend­par­la­ment wählt Vorstandschaft

Nach sei­ner kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung vor kur­zem trifft sich das neu­ge­wähl­te Jugend­par­la­ment (Jupa) am Mon­tag, 18. Dezem­ber, um sei­ne Vor­stand­schaft zu wäh­len. Die Sit­zung beginnt um 18:00 Uhr im Rat­haus (1. OG, Kon­fe­renz­raum 117). Außer­dem geht es um die Mit­glied­schaft im Baye­ri­schen Jugend­ring, im Dach­ver­band der baye­ri­schen Jugend­ver­tre­tun­gen sowie um die Fest­le­gung der Jupa-Mit­glie­der in den ein­zel­nen städ­ti­schen Gremien.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Gehölz­schnitt im Stadtgebiet

Die Abtei­lung Stadt­grün führt der­zeit in ganz Erlan­gen wie­der umfang­rei­chen Gehölz­schnitt an Hecken und Baum­grup­pen durch. Dar­über infor­mier­te die Dienst­stel­le jetzt.

Je nach Zustand, Stand­ort und Funk­ti­on der Gehölz­flä­chen wer­den beim soge­nann­ten Ver­jün­gen zwi­schen 20 und 50 Pro­zent der Gehöl­ze belas­sen. Die­se Schnitt­maß­nah­men sind alle fünf bis zehn Jah­re erfor­der­lich. Dabei wer­den Arbei­ten prio­ri­siert, die zur Auf­recht­erhal­tung der Ver­kehrs­si­cher­heit erfor­der­lich sind. Es wer­den Sicht­be­zie­hun­gen frei­ge­schnit­ten sowie Tot­holz, abge­stor­be­ne Bäu­me, Stämm­lin­ge und Strauch­tei­le ent­fernt. Ziel ist außer­dem die För­de­rung eines mög­lichst natür­li­chen Wuch­ses bei frei wach­sen­den Hecken. Meist ist bereits nach zwei Jah­ren kaum noch etwas von den Schnitt­maß­nah­men zu sehen. Durch das ein­fal­len­de Licht trei­ben die Pflan­zen sehr schnell wie­der aus.

Die zu bear­bei­ten­den Flä­chen wer­den das gan­ze Jahr über von Pfle­ge­trupps, Bür­ge­rin­nen und Bür­gern sowie von ande­ren Dienst­stel­len gemel­det. Im Anschluss begut­ach­ten Mit­ar­bei­ten­de der Abtei­lung Stadt­grün die jewei­li­gen Flä­chen und legen genau fest, was ste­hen blei­ben soll und was ent­fernt wer­den muss. Die­ses Jahr beinhal­tet die Liste etwa 90 ver­schie­de­ne Flä­chen in ganz Erlangen.

Die­ser Hecken- und Gehölz­schnitt fin­det aus­schließ­lich außer­halb der gesetz­lich vor­ge­ge­be­nen Vogel­schutz­zeit zwi­schen dem 1. Okto­ber und dem 29. Febru­ar statt.

„Bücher­bus“ am Mitt­woch nicht unterwegs

Die Fahr­bi­blio­thek ist am Mitt­woch, 13. Dezem­ber, nicht im Stadt­ge­biet unter­wegs. Wie die Stadt­bi­blio­thek mit­teilt, ist eine inter­ne Ver­an­stal­tung für die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Grund dafür. Aus­ge­lie­he­ne Medi­en wer­den auto­ma­tisch ver­län­gert. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.stadt​bi​blio​thek​-erlan​gen​.de.