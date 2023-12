Ein Mosa­ik­stein­chen mehr

Das Win­ter­trai­ning von Ham­mer­wer­fer Mer­lin Hum­mel und sei­ner Trai­nings­grup­pe beim UAC Kulm­bach ist in vol­lem Gan­ge. Maxi­mal-Kraft­trai­ning, Schnell­kraft-Trai­ning und spe­zi­el­les Kraft­trai­ning spie­len dabei im Win­ter­halb­jahr eine gro­ße Rol­le im Trainingsplan.

Bun­des­ka­der-Ath­let Mer­lin Hum­mel, sein Trai­nings­kol­le­ge Linus Lie­ben­wald und Trai­ner Mar­tin Ständ­ner mach­ten sich die­ser Tage des­halb auf den Weg nach Dort­mund um sich bei einem der größ­ten Kraft­ex­per­ten Euro­pas, Mar­tin Zawi­e­ja, noch den einen oder ande­ren Tip in der Trai­nings­pla­nung zu holen und eine Opti­mie­rung der Hebe-Tech­ni­ken zu erar­bei­ten. Mar­tin Zawi­e­ja war Bron­ze­me­dail­len-Gewin­ner im Gewicht­he­ben bei den olym­pi­schen Spie­len 1988, lan­ge Bun­des­trai­ner, ist mehr­fa­cher Buch­au­tor und berät seit Jahr­zehn­ten Spit­zen­sport­ler und Fach­ver­bän­de quer durch Euro­pa. Er und Mar­tin Ständ­ner hat­ten sich vor knapp 20 Jah­ren bei einem gemein­sa­men Lehr­gang von Kader-Gewicht­he­be­rin­nen und Ham­mer­wer­fe­rin­nen in der Bun­des­wehr­sport­schu­le Waren­dorf ken­nen­ge­lernt. „Wir haben damals näch­te­lang fach­gesim­pelt und hat­ten immer wie­der mal Kon­takt. Nun war es an der Zeit, das Wis­sen von Mar­tin den aktu­el­len Ath­le­ten zugäng­lich zu machen und von den höhe­ren Wei­hen des Gewicht­he­bens zu pro­fi­tie­ren“, berich­tet Mar­tin Ständner.

Linus Lie­ben­wald und Mer­lin Hum­mel waren in Dort­mund voll bei der Sache, lausch­ten dem Mei­ster und absol­vier­ten mit gro­ßer Kon­zen­tra­ti­on ihre com­pu­ter­ge­stütz­ten Übun­gen. Par­al­lel dazu ent­stand ein leb­haf­ter Aus­tausch um immer wie­der eine Kor­re­la­ti­on zur Wett­kampf­übung Ham­mer­wurf her­zu­stel­len. So ver­gin­gen Stun­den wie im Flug und auch ein geschaff­ter Mar­tin Zawi­e­ja, mit dem man wei­te­re gele­gent­li­che Zusam­men­ar­beit ver­ein­bar­te, bestä­tig­te mit einem Lächeln: „Jungs, heu­te haben wir mit­ein­an­der rich­tig was gekonnt“.