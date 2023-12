Hans Peter Hop­pe, ein klei­ner Mann mit gro­ßem Herz, der für ande­re da war, ver­starb am 1.Dezember, zwei Wochen nach sei­nem 84. Geburtstag.

Noch am vor­letz­ten Spiel­tag besuch­te Hans-Peter Hop­pe, so wie immer, das Heim­spiel sei­ner Has­po, ehe er nach einem kur­zen Kran­ken­haus­auf­ent­halt ver­stor­ben ist.

Hans-Peter leb­te den Hand­ball wie kaum ein anderer.

Sei­ne Hand­ball­kar­rie­re begann als Spie­ler auf dem Groß­feld. Hier konn­te er mit sei­ner Lauf­schnel­lig­keit punk­ten (Hop­pe war Bay­reu­ther Stadt­mei­ster über 100 m). „Bis die ande­ren Spie­ler reagie­ren konn­ten war der Hop­pe schon durch“, erin­nert sich sei­ne Frau Michaela.

Aber Hans-Peter hop­pe wäre nicht er gewe­sen, hät­te er nicht einen ele­gan­ten Weg gefun­den, sich für die zahl­rei­chen Fouls schad­los zu halten:

Er mach­te den Schieds­rich­ter­schein. Sei­ne zwei­te Kar­rie­re beim Hand­ball nahm sei­nen Lauf. Zusam­men mit sei­nen Part­nern; zunächst mit Die­ter Brei­vo­gel und dann mit sei­nem Part­ner Wer­ner Schmidt lei­te­te er Spie­le bis in die zwei­te Bundesliga.

Lei­der schei­ter­te ein wei­te­rer Auf­stieg in die 1. Bun­des­li­ga oder auf das inter­na­tio­na­le Par­kett an den dama­li­gen Auf­stiegs­be­di­nun­gen. Erst war die gefor­der­te Min­dest­grö­ße für Schieds­rich­ter im Weg, als die­se gestri­chen wur­de, schei­ter­te das Wei­ter­kom­men an der Altersgrenze.

Sei­ne Spiel­lei­tun­gen waren fair und kon­se­quent. Noch heu­te erzählt man sich, dass Vor­sicht gebo­ten war, wenn Hans-Peter sei­ne Bril­le zurecht­rückt. Dann hieß es aufpassen…

Hand­ball­spie­le zu lei­ten, das Schieds­rich­ter­we­sen, war für ihn Pas­si­on. Aber nicht nur sein eige­nes Kön­nen auf dem Spiel­feld unter Beweis zu stel­len, bestimm­te sei­nen Weg, son­dern auch die Bereit­schaft die­ses Kön­nen und Wis­sen an jun­ge Schieds­rich­ter wei­ter­zu­ge­ben. Lan­ge Jah­re beglei­te­te er sei­ne Schieds­rich­ter­kol­le­gen als Beob­ach­ter. Er war auch lan­ge Jah­re Schieds­richt­er­ob­mann im Kreis Bayreuth.

An Hans-Peter wer­den zu Recht vie­le schö­ne Geschich­ten und Anek­do­ten erin­nern. Er war ein Mensch, der sich nicht ver­bie­gen ließ, sei­nen eige­nen Weg ging, aber immer da war, wenn sei­ne Unter­stüt­zung gebraucht wur­de. Auch wenn er wegen sei­ner beruf­li­chen Bela­stung kei­ne wei­te­ren Ämter über­neh­men konn­te und woll­te, so war er immer im Hin­ter­grund da.

Und für die­ses Enga­ge­ment wur­den ihm auch zahl­rei­che Ehrun­gen zu teil. Er wur­de Ehren­mit­glied der Bezirks­spiel­lei­tung Ober­fran­ken und erhielt das Bun­des­ver­dienst­kreuz am Bande.

Es ist nicht mög­lich, das Phä­no­men Hans-Peter Hop­pe in weni­gen Zei­len zu beschrei­ben. Die­ser Nach­ruf soll mit sei­nen eige­nen Wor­ten enden, die er weni­ge Tage vor sei­nem Tod zu Andi Berg­ham­mer gesagt hat: Einen Nach­ruf will ich nicht von dir, geh lie­ber heim und trink ein Bier auf mich.“