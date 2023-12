Stadt­rat fasst Grund­satz­be­schluss zur Benz­stra­ße. Innen­mi­ni­ster Herr­mann sichert OB Star­ke zu, dass beson­de­re Situa­ti­on Bam­bergs berück­sich­tigt wird.

Die Unter­brin­gung und die Ver­sor­gung von 200 Geflüch­te­ten inner­halb einer gerin­gen Vor­lauf­zeit zu gewähr­lei­sten: Vie­le Kom­mu­nen schaf­fen die­se Vor­ga­be des „Win­ter-Not­fall­kon­zepts“ nur, indem sie Schul­turn­hal­len dafür bei ihren Pla­nun­gen her­an­zie­hen. „In der Stadt Bam­berg wol­len wir das ver­mei­den. Unse­re Turn­hal­len sol­len wei­ter­hin für den Schul- und Ver­eins­sport zur Ver­fü­gung ste­hen“, erklärt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke. Des­halb ver­sucht die Stadt, die Vor­ga­be der Regie­rung von Ober­fran­ken, eine Not­fall-Unter­kunft vor­zu­be­rei­ten, im Gebäu­de in der Benz­stra­ße 9 umzu­set­zen. Dafür stimm­te mit kla­rer Mehr­heit auch der Stadt­rat Bam­berg in der jüng­sten Vollsitzung.

Zudem hat Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke am Frei­tag die Video­kon­fe­renz mit dem Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ster des Inne­ren, für Sport und Inte­gra­ti­on, Joa­chim Herr­mann, und der Sozi­al­mi­ni­ste­rin Ulri­ke Scharf genutzt, um auf die hohe Bela­stung der Stadt Bam­berg durch die Anker-Ein­rich­tung Ober­fran­ken (AEO) und die Unter­brin­gung von ukrai­ni­schen Flücht­lin­gen deut­lich hin­zu­wei­sen. Des­we­gen sei es gerecht­fer­tigt, so Star­ke, die Stadt Bam­berg beim Not­fall-Kon­zept nicht zusätz­lich in die Pflicht zu neh­men. Dem OB wur­de zuge­si­chert, dass kei­nes­falls eine wei­te­re dau­er­haf­te Flücht­lings­un­ter­kunft ein­ge­rich­tet wer­den soll. Die Staats­re­gie­rung erwar­tet ein Kon­zept, das in einem uner­war­te­ten Not­fall schnell umge­setzt wer­den könn­te. Sie dient nicht der aku­ten Kri­sen­be­wäl­ti­gung und bedeu­tet auch nicht eine ech­te Reser­ven­bil­dung. Mini­ster Herr­mann erklär­te, dass die beson­de­re Bam­ber­ger Situa­ti­on bei der Ent­schei­dung, wel­che Kom­mu­nen zunächst her­an­ge­zo­gen wer­den, berück­sich­tigt wer­den soll­te so wie dies bei der Ver­tei­lung ja auch schon bis­lang erfolgt.

Vor weni­gen Wochen hat­te die Regie­rung von Ober­fran­ken alle ober­frän­ki­schen Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­den infor­miert, dass auf Grund des anhal­tend hohen Zugangs von Flücht­lin­gen ein soge­nann­tes „Win­ter-Not­fall­kon­zept“ vor­zu­hal­ten ist. Alle Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­den wur­den des­halb auf­ge­for­dert, der Regie­rung jeweils eine Not­fall-Unter­brin­gung für 200 Men­schen zu benen­nen und mit einer gerin­gen Aktivierungszeitsicherzustellen.

Unter­stützt vom Baye­ri­schen Roten Kreuz (BRK) begann die Stadt­ver­wal­tung kurz nach Bekannt­wer­den der Vor­ga­ben mit der Prü­fung, ob sich ihr Gebäu­de in der Benz­stra­ße 9 für eine Not­fall-Unter­brin­gung von bis zu 200 Per­so­nen eig­net. Bei einem Orts­ter­min wur­de fest­ge­stellt, dass neben einem bau­ord­nungs­recht­li­chen Ver­fah­ren für eine befri­ste­te Nut­zungs­än­de­rung auch ein Brand­schutz­gut­ach­ten erfor­der­lich ist. Vom Ergeb­nis die­ses Gut­ach­tens hängt es nun ab, ob eine Ertüch­ti­gung des Gebäu­des als Unter­kunft grund­sätz­lich mög­lich ist und wel­che Maß­nah­men dafür erfor­der­lich sind. „Nach der ersten Inau­gen­schein­nah­me scheint das Gebäu­de für die gefor­der­te Not­fall­un­ter­brin­gung geeig­net zu sein. So könn­te auch die Aus­ga­be von Essen und Geträn­ken über die ehe­ma­li­ge Kan­ti­ne der frü­her dort ansäs­si­gen Fir­ma erfol­gen“, sagt Ord­nungs­re­fe­rent Chri­sti­an Hinterstein.

Bür­ger­infor­ma­ti­ons-Ver­an­stal­tung wird vorbereitet

Es ist aller­dings davon aus­zu­ge­hen, dass die erfor­der­li­chen Vor­ar­bei­ten für die Lie­gen­schaft noch eini­ge Wochen in Anspruch neh­men und eine poten­ti­el­le Nut­zung nach der­zei­ti­gem Kennt­nis­stand vor­aus­sicht­lich erst ab Februar/​März 2024 mög­lich sein wür­de. Neben dem Brand­schutz hängt die Rea­li­sier­bar­keit vor Ort auch von der Zusa­ge der Regie­rung von Ober­fran­ken zu die­sem Pro­jekt ab. „Sobald alle Fra­gen geklärt sind und fest­steht, dass die Ein­rich­tung in der Benz­stra­ße 9 erfol­gen soll, wer­den wir auch eine Ver­an­stal­tung zur Infor­ma­ti­on der Anwoh­ner­schaft orga­ni­sie­ren. Die­se sol­len natür­lich die Mög­lich­keit haben, Ihre Fra­gen und Anre­gun­gen direkt vor­zu­tra­gen“, betont OB Starke.

FAQ: Ant­wor­ten auf die häu­fig­sten Fragen

- Wer zahlt die Kosten für die Ertüch­ti­gung der Immo­bi­lie und der Unter­brin­gung? Die Kosten für die Schaf­fung einer Not­fall-Unter­kunft wer­den der Stadt Bam­berg vom Frei­staat Bay­ern erstat­tet. Eine ent­spre­chen­de Zusa­ge der Regie­rung von Ober­fran­ken liegt der Stadt­ver­wal­tung vor. In der Pra­xis muss die Stadt Bam­berg zunächst ent­spre­chend in Vor­lei­stung gehen und die anfal­len­den Kosten wer­den dann vier­tel­jäh­rig mit der Regie­rung abgerechnet.

- Wel­che Form der Unter­brin­gung ist vor Ort vor­ge­se­hen? Es ist aktu­ell noch kei­ne Unter­brin­gung von Asyl­be­wer­bern in der Benz­stra­ße vor­ge­se­hen. Wie geschil­dert, wird zunächst ein Kon­zept für die Unter­brin­gung im Not­fall ent­wickelt, für den Fall, dass ande­re Kapa­zi­tä­ten nicht zur Ver­fü­gung stehen.

Von der Anmu­tung wür­de die Unter­brin­gung dort eher an impro­vi­sier­te Lager in Turn­hal­len erin­nern. Es geht in erster Linie um Funk­tio­na­li­tät. Die Unter­künf­te die­ser Not­fall-Pla­nung sol­len nach den Vor­ga­ben des Frei­staa­tes Bay­ern der kurz­zei­ti­gen Erst­ver­sor­gung die­nen. Zur Ver­fü­gung gestellt wer­den müs­sen ins­be­son­de­re Schlaf­plät­ze sowie Nah­rung und bei Bedarf auch medi­zi­ni­sche Erste Hil­fe. Die Unter­künf­te müs­sen win­ter­fest sein. Ziel ist somit eine kurz­fri­sti­ge Unter­brin­gung, regel­mä­ßig nur weni­ge Tage, wobei dann von dort aus die geord­ne­te Wei­ter­lei­tung in ande­re Unter­künf­te erfol­gen soll.

- Kann sich die Stadt Bam­berg der Win­ter-Not­fall­kon­zept ent­zie­hen? Nein, bei der Abwehr dro­hen­der Obdach­lo­sig­keit han­delt es sich auch um eine kom­mu­na­le Auf­ga­be im Rah­men der all­ge­mei­nen sicher­heits­recht­li­chen Gefah­ren­ab­wehr. Die Kom­mu­nen sind für eine „Not­fall­un­ter­brin­gung“ auch ori­gi­när zuständig

- Wann zie­hen die ersten Flücht­lin­ge ein? Wie bereits dar­ge­legt han­delt es sich zunächst nur um eine kon­zep­tio­nel­le Aus­ar­bei­tung für den Not­fall. Mini­ster Herr­mann hat erklärt, dass die beson­de­re Situa­ti­on der Stadt Bam­berg auch bei der Fra­ge, wer in einem Not­fall wei­te­re Geflüch­te­te auf­neh­men sol­le, berück­sich­tigt wür­de. Des­halb ist nicht abseh­bar, ob es über­haupt jemals zu einer Zuwei­sung für die­se Unter­kunft kom­men wird.

- Kann die Ein­rich­tung zu einer Dau­er­lö­sung wer­den? Mit der Ein­rich­tung einer Kapa­zi­tät für das Win­ter-Not­fall­kon­zept ent­steht kei­ne kom­mu­nal betrie­be­ne Aus­weich­un­ter­kunft. Es wür­de viel­mehr eine Ein­rich­tung für eine kurz­fri­sti­ge, tem­po­rä­re Not­fall­un­ter­brin­gung geschaf­fen. Für einen dau­er­haf­ten Auf­ent­halts­raum sind die Räum­lich­kei­ten nicht aus­ge­legt und gegen­über poten­ti­el­len Bewohner:innen auch nicht über einen län­ge­ren Zeit­raum ver­tret­bar. Außer­dem hat die Stadt Bam­berg noch ande­re Vor­stel­lun­gen für das Gebäude.

- Wel­che Plä­ne ver­folgt die Stadt Bam­berg mit­tel­fri­stig mit der Benz­stra­ße 9? Die Stadt Bam­berg hält nach wie vor an ihrem Grund­kon­zept fest, in die­sem Gebäu­de einen Teil der Ver­wal­tung unter­zu­brin­gen. Dafür bedarf es jedoch einer umfang­rei­chen Pla­nung und der Durch­füh­rung einer grö­ße­ren Bau­maß­nah­me. Dafür feh­len der Stadt Bam­berg aktu­ell noch die finan­zi­el­len und per­so­nel­len Mittel.

– War­um gibt es nicht sofort eine Bür­ger­infor­ma­ti­ons-Ver­an­stal­tung für die Anwoh­ner­schaft in der Benz­stra­ße? Da noch vie­le Fra­gen zu klä­ren sind, käme ein sol­ches For­mat zu früh. Sobald jedoch end­gül­tig Klar­heit in Sachen Rea­li­sier­bar­keit und Kosten­über­nah­me herrscht, geht es gemein­sam mit dem Bür­ger­ver­ein Nord an die Vor­be­rei­tung eines sol­chen Ter­mins. Er wird dann über die ver­schie­de­nen Kanä­le der Stadt Bam­berg bekannt gegeben.