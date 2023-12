Ja, ich will! Stan­des­amt­li­che Trau­un­gen sind in der Regel im Trau­ungs­zim­mer der Stadt Forch­heim und auf Wunsch und bei Ver­füg­bar­keit im Kai­ser­saal der Kai­ser­pfalz und zusätz­lich an fest­ge­leg­ten Sams­tags­ter­mi­nen im Kul­tur­raum St. Gere­on möglich.

Für die stan­des­amt­li­chen Trau­un­gen an den Sams­ta­gen im Kul­tur­raum St. Gere­on ste­hen nun die ver­bind­li­chen Ter­mi­ne fest: Ehe­schlie­ßun­gen sind für das Jahr 2024 aus­schließ­lich an fol­gen­den Sams­ta­gen möglich:

16.03.2024

27.04.2024

18.05.2024 (bereits ausgebucht!)

15.06.2024

20.07.2024

21.09.2024

12.10.2024

Alle Sams­tag­strau­un­gen in St. Gere­on fin­den gegen eine zusätz­li­che Gebühr