Die Geschäfts­stel­le des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim zieht um. Der Umzug wird vom 11. – 15.12.2023 statt­fin­den. In die­ser Woche ist die Geschäfts­stel­le auf­grund des Umzu­ges weder per­sön­lich noch tele­fo­nisch zu erreichen.

Lei­der kann in die­ser Zeit auch kein Fami­li­en­pass ver­kauft bzw. ver­schickt wer­den. Wenn Sie als Weih­nachts­ge­schenk noch einen Fami­li­en­pass kau­fen möch­ten, muss die Bestel­lung und die Zah­lung bis spä­te­stens 06.12.2023 bei uns ein­ge­gan­gen sein. Danach kön­nen Sie die Fami­li­en­päs­sen in fol­gen­den Ver­kaufs­stel­len erhal­ten: Gemein­de­ver­wal­tun­gen Land­kreis Forch­heim, Königs­bad Forch­heim, Glo­bus Forch­heim und in der Buch­hand­lung ’s blaue Stäffala.

Nach dem Umzug hat das Jugend­bü­ro des Kreis­ju­gend­rings Forch­heim vom 18.12.2023 bis ein­schließ­lich 05.01.2024 Betriebs­ur­laub. Ab dem 08.01.2024 errei­chen Sie uns wie­der zu den gewohn­ten Öff­nungs­zei­ten, dann aller­dings in der neu­en Geschäfts­stel­le in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Str. 1 in Forch­heim.

Die Öff­nungs­zei­ten sind Mon­tag und Don­ners­tag von 08.00 – 17.00 Uhr sowie Diens­tag, Mitt­woch und Frei­tag von 08.00 – 12.00 Uhr. Wir wün­schen Ihnen und Ihrer Fami­lie ein schö­nes Weih­nachts­fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.