Der Kul­tur­kreis Eber­mann­stadt lädt am 10. Dezem­ber 2023 um 18 Uhr zu einer Lesung über Frän­ki­sche Weih­nachts­ge­schich­ten in die fest­lich geschmück­te Scheu­ne im Wies­ent­gar­ten ( Am Kir­chen­wehr 10) ein.

Bei der lite­ra­risch-musi­ka­li­schen Weih­nachts­fei­er ste­hen natür­lich besinn­li­che und nach­denk­li­che Tex­te im Vor­der­grund. Aber auch das Schmun­zeln und leich­te Lächeln wird an die­sem Abend nicht vergessen.

Der Schau­spie­ler und Regis­seur Rai­ner Streng hat ver­schie­de­ne Gedich­te und Geschich­ten zusam­men­ge­tra­gen, die in der Forch­hei­mer bzw. frän­ki­schen Gegend ange­sie­delt sind oder von frän­ki­schen, dar­un­ter auch Eber­mann­städ­ter Autoren stam­men. An die­sem Abend darf man selig träu­men, sich besin­nen aber auch herz­haft lachen.

Musi­ka­lisch wird Streng an die­sem Abend von dem All­round­mu­si­ker Rene Kraus begleitet.

Tickets zu 8 € sind im VVK bei der Buch­hand­lung Faust, Haupt­str. 21, 91320 Eber­mann­stadt, Tel. 09194–2640605 erhältlich.

Rest­kar­ten für 10 € gibt es ab 17 Uhr an der Abendkasse