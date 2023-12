Die Kunst zu Schen­ken Arts & Crafts To Go – vor­weih­nacht­li­cher Kunst­markt am 2. Advents­wo­chen­en­de 2023

Sa. 9.12.23 10–19 Uhr, So. 10.12.23 10–17 Uhr

„Die Kunst zu Schen­ken“ – der Kunst­markt – öff­net zum ersten Mal am 2. Advents­wo­chen­en­de 2023 im Histo­ri­schen Muse­um in der Alten Hof­hal­tung Bam­berg sei­ne Pfor­ten. Der char­man­te Weih­nachts­markt über­rascht mit einer beein­drucken­den Aus­wahl wun­der­ba­rer Arbei­ten. Liebhaber*innen der bil­den­den und ange­wand­ten Kunst haben die Gele­gen­heit, Exqui­si­tes für den Gaben­tisch zu erwerben.

Die Aussteller*innen prä­sen­tie­ren Uni­ka­te, Klein­se­ri­en, Drucke und Mul­ti­ples. Jeder ver­schrieb sich unter­schied­li­chen Mate­ria­li­en und Tech­ni­ken, jeder ent­wickel­te mit sei­ner Hand­schrift sei­nen unver­wech­sel­ba­ren Aus­druck. Und jeder zeigt auf sei­ne Art, dass “klas­si­sche” Gestal­tungs­mit­tel zeit­ge­nös­sisch und zeit­los zugleich sein können.

Las­sen Sie sich von den For­men und Inhal­ten, der Far­big­keit und dem indi­vi­du­el­len Charme der Kunst­wer­ke begei­stern. Nut­zen Sie die Gele­gen­heit, an zwei Tagen von den Künst­le­rin­nen und Künst­lern mit ihren teils preis­ge­krön­ten Wer­ken mehr Wis­sens­wer­tes über deren Inten­ti­on und Arbeits­wei­se zu erfah­ren. Las­sen Sie sich vor Ort inspi­rie­ren und ent­decken Sie Ihr indi­vi­du­el­les Weihnachtsgeschenk.

Alle Aussteller*innen sind pro­fes­sio­nell arbei­ten­de Künst­le­rin­nen und Künst­ler, die sich in eige­nen Werk­stät­ten „Ihrem“ Werk­stoff ver­schrie­ben haben:

Elke Eder-Eich, Keramik

Alva­ro-Luca Ell­wart, Schmuck

Dag­mar Chri­sti­na Ger­ke, Glas Design

Chri­stia­ne Hama­cher, Ikonen

Sophie B. Kloess + Jan Hebach, Metall­ge­stal­tung Sil­ber und Stahl

Nora Kovats, Schmuck

Nico­le v. Lind­ei­ner, Das Tuchwerk

Rein­hard Net­ter, Drechselei

Frank Pres­sen­tin, Schreibgeräte

Jochen Rüth, Keramik

Chri­stia­ne Toe­we, Studioporzellan

Richard Wient­zek, Zeichnung/​Malerei

Eine Ver­an­stal­tung der Muse­en der Stadt Bamberg

Kura­tiert von Chri­stia­ne Toe­we, Nora Kovats und Alva­ro-Luca Ellwart

Muse­en der Stadt Bamberg

Histo­ri­sches Muse­um in der Alten Hofhaltung

Dom­platz 7, 96049 Bamberg

www​.muse​um​.bam​berg​.de

(Sonn­tag Ein­tritt frei!)