Ein Per­so­nal­wech­sel hat es zum 1. Dezem­ber 2023 in der Tou­rist­infor­ma­ti­on in der Säu­len­wan­del­hal­le gege­ben. Vanes­sa Bur­ger, gelern­te Assi­sten­tin für Hotel- und Tou­ris­mus­ma­nage­ment, ver­stärkt ab sofort das Mar­ke­ting-Team um Moni­ka Josi­ger. Die jun­ge Gerolds­grü­ne­rin geht mit viel Élan an ihre neue Auf­ga­be und freut sich nach Abschluss ihrer Aus­bil­dung in Bad Steben wei­te­re Berufs­er­fah­run­gen sam­meln zu kön­nen. Bür­ger­mei­ster Bert Horn begrüß­te die­ser Tage die neue Mit­ar­bei­te­rin und wünsch­te ihr viel Freu­de bei der Arbeit mit für unse­re Gäste.