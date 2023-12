Am 9. und 10. Dezem­ber lädt der klei­ne, gemüt­li­che Weih­nachts­markt auf dem Markt­platz in Hei­li­gen­stadt i. OFr. für Groß und Klein zur Ein­stim­mung auf die bevor­ste­hen­den Fest­ta­ge ein. Ein­ge­rahmt wird der all­jähr­li­che Markt von einem klei­nen Pro­gramm mit musi­ka­li­scher Dar­bie­tung. Für die Kin­der gibt es eine Bastel­ak­ti­on, Karus­sell und die Büche­rei lädt zum Floh­markt und Lesun­gen für Kin­der ein. Die 25 Aus­stel­ler erwar­ten ihre Gäste an bunt geschmück­ten Buden mit eini­gen kuli­na­ri­schen Ange­bo­ten sowie kunst­voll gestal­te­ten Weih­nachts­ar­ti­kel, Schmuck und vie­len ande­ren Sachen. In der Oer­tel­scheu­ne gibt es eine gro­ße Krip­pen­aus­stel­lung zu bestau­nen. Am Sonn­tag kommt um 15:45 Uhr der Niko­laus und beschenkt die Kinder.

Weih­nachts­markt auf dem Markt­platz und am Oertelshof

SAMS­TAG, 09.12.2023

15:00 Uhr – 20:00 Uhr: Weih­nachts­markt Pri­va­te Krip­pen­aus­stel­lung in der Oertelscheune Rein­hold Ott mit dem Drechs­ler Hel­mut Vogel

15:00 Uhr: Eröff­nung Weih­nachts­markt und Krippenweg 1. Bür­ger­mei­ster Ste­fan Reichold

16:00 Uhr: Losverkauf

16:00 Uhr – 18:00 Uhr: Blas­ka­pel­le Unter­lein­lei­ter Dürr­brunn e.V.

18:00 Uhr: Losverkauf

SONN­TAG, 10.12.2023

12:00 Uhr – 18:00 Uhr: Weih­nachts­markt mit Christbaumverkauf Pri­va­te Krip­pen­aus­stel­lung in der Oertelscheune Rein­hold Ott mit dem Drechs­ler Hel­mut Vogel Bastel-Mit­mach-Aktio­nen für Kin­der in der Oertelscheune

13:00 Uhr: Gruß­wort 1. Bür­ger­mei­ster Ste­fan Reichold

13:30 Uhr & 14:30 Uhr: Losverkauf

13:00 Uhr – 18:00 Uhr: „Tag der offe­nen Tür“ mit Floh­markt in der Bücherei

14:00 Uhr: Lesung für Kin­der ab 3 Jah­re in der Bücherei

17:00 Uhr: Lesung für Kin­der ab 3 Jah­re in der Bücherei

14:00 Uhr – 15:45 Uhr: Blas­ka­pel­le Hohenpölz

15:45 Uhr: Der Niko­laus kommt und beschenkt Kin­der bis 10 Jahre

15:00 Uhr – 17:00 Uhr: Preis­aus­ga­be mit attrak­ti­ven Hauptgewinnen: 1x Ein­kaufs­scheck über 75 € 1x Ein­kaufs­scheck über 50 € 1x Ein­kaufs­scheck über 25 €



In die­sem Jahr gibt es für die klei­nen Besu­cher ein Kin­der­ka­rus­sell auf dem Oer­tels­hof und Bastel-Mit­mach-Aktio­nen in der Oer­tel­scheu­ne durch den SC Markt Hei­li­gen­stadt – Abtei­lung Volleyball.