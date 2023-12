Der ‚Advent im Gas­sen­vier­tel. Markt und Mehr um Stadt­kir­che und Histo­ri­sches Muse­um‘ öff­net am 2. Advents­wo­chen­en­de sei­ne Pfor­ten. Neben den zahl­rei­chen Ver­kaufs­stän­den die Schö­nes und Köst­li­ches auf Kirch­platz und Muse­ums­hof anbie­ten, gibt es ein fei­nes und viel­fäl­ti­ges Pro­gramm. Am Sams­tag, 9.12., sind um 10:30 Uhr die ‚Stern-Stun­den. Inspi­ra­tio­nen für Kin­der und Fami­li­en‘ in der Stadt­kir­che. Ein gemisch­tes Team u.a. aus der Stadt­kir­che (Reli­gi­ons­päd­ago­gin i.V. Nina Hah­ner, Pfar­rer Mar­tin Gun­der­mann), der Frei­en evan­ge­li­schen Gemein­de (Pastor Tobi­as Mül­ler), dem CVJM (Gemein­de­päd­ago­gin Eva Ernst) und der Stadt­mis­si­on hat eine Kir­che Kun­ter­bunt vor­be­rei­tet und lädt ein zu Impul­sen, flot­ter Musik, gemein­sa­mem Basteln und vie­lem mehr – das ist advent­li­che Qua­li­ty Time für die gan­ze Fami­lie. Am Nach­mit­tag geht es fest­lich zu. Das Advents­kon­zert des Bay­reu­ther Kin­der- und Spat­zen­chors an der Hoch­schu­le für evan­ge­li­sche Kir­chen­mu­sik um 17 Uhr hat eini­ges zu bie­ten. Unter der Über­schrift ‚Welt­wei­te Weih­nachts­zeit‘ zei­gen die Kin­der und Jugend­li­chen nicht nur abwechs­lungs­reich instru­men­tier­te Lie­der aus ver­schie­de­nen Län­dern. Chor­lei­te­rin Mag­da­le­na Simon hat sich dar­über hin­aus eini­ges aus­ge­dacht, dass es mul­ti­me­di­al für Groß und Klein zugeht. Am Abend ist um 19 Uhr das Mit­singkon­zert mit Sig­gi Michl auf dem Kirch­platz. Der viel­fach begab­te Künst­ler ist in der Regi­on tief ver­wur­zelt und bestens bekannt. Mit ober­frän­ki­schem Zun­gen­schlag lädt er alle ein, nicht allein zu hören, son­dern auch selbst mit­zu­sin­gen. Beim fest­li­chen Advents­got­tes­dienst am 10.12. um 10 Uhr mit Pfar­rer Dr. Car­sten Brall zeigt sich der Advent mit sei­ner hei­me­li­gen und beson­de­ren Stim­mung. Zwi­schen Advents­kranz und Herrn­hu­ter Stern ent­fal­ten Tex­te und Musik ihre ganz eige­ne Kraft. Das Advents­sin­gen des Mark­grä­fin-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­ums um 15:30 Uhr ist eine ech­te Insti­tu­ti­on im Advent. Die Chö­re, Orche­ster und Ensem­bles des Bay­reu­ther musi­schen Gym­na­si­ums gehö­ren für vie­le Men­schen unver­zicht­bar in die Vor­weih­nachts­zeit und haben sich dank ihrer hohen künst­le­ri­schen Qua­li­tät eine sehr gro­ße Fan­ge­mein­de erar­bei­tet. Den Abschluss der Ver­an­stal­tun­gen bil­det um 18 Uhr der Frän­ki­sche und Fröh­li­che Advent mit Han­nes Schott und Micha­el Dorn. Mit viel Selbst­iro­nie, Sinn für Unsinn, aber auch Besinn­li­chem und Nach­denk­li­chem fei­ern sie mit uns ihren ganz beson­de­ren Advent in der Stadt­kir­che: frän­kisch und frech, aber auch tief­grün­dig und stim­mungs­voll. Der aus Bay­reuth stam­men­de Kaba­ret­tist und Pfar­rer wird kon­ge­ni­al durch den Kir­chen­mu­si­ker und Stadt­kir­chen­kan­tor ergänzt, so dass kein Auge trocken bleibt durch Lach­trä­nen und Rüh­rung. Alle Ver­an­stal­tun­gen haben frei­en Ein­tritt, Spen­den sind herz­lich willkommen.