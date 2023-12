Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zwei Schrau­ben locker

Coburg: Auf­merk­sa­me Poli­zei­be­am­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg ver­hin­der­ten bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le Schlim­me­res. Am Sams­tag, gegen 04:45 Uhr fiel bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le auf, dass der Hin­ter­rei­fen eines Pkw mit ledig­lich drei von fünf Rad­bol­zen fest­ge­macht war. Der 34-jäh­ri­ge Fah­rer des Fahr­zeugs fiel aus allen Wol­ken, als ihm gezeigt wur­de, dass ein Rad­bol­zen fehlt und ein wei­te­rer abge­ris­sen war. Er been­de­te sei­ne Fahrt an Ort und Stel­le und rief einen Werk­statt­dienst hin­zu um den Rei­fen wie­der ordent­lich zu befe­sti­gen. Nach­dem dies durch die Poli­zei über­prüft wur­de, konn­te er sei­ne Wei­ter­fahrt fortsetzen.

Dieb­stahl auf dem Weihnachtsmarkt

Coburg: Am Sams­tag kam es zum Dieb­stahl einer Ein­kaufs­ta­sche auf dem Cobur­ger Weih­nachts­markt. Eine 43-jäh­ri­ge Frau leg­te ihre Tasche, in wel­cher sich eine Kin­der­jacke befand, in der Nähe des Glüh­wein­stan­des ab. Als sie die­se für kur­ze Zeit unbe­auf­sich­tigt lies ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter die Tasche. In die­sem Zusam­men­hang wird dar­um gebe­ten, dass sich Zeu­gen bei der Poli­zei in Coburg melden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unfall mit meh­re­ren Verletzten

A 73 / Bad Staf­fel­stein. Am Sams­tag­vor­mit­tag, gegen 10:00 Uhr befuhr ein mit ins­ge­samt 7 Per­so­nen besetz­ter VW Bus die A 73 in Fahrt­rich­tung Coburg. Ca. 500 Meter vor der Aus­fahrt nach Bad Staf­fel­stein kam der 23-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­rer aus unbe­kann­ter Ursa­che mit sei­nem Fahr­zeug nach rechts von der Fahr­bahn ab. Hier beschä­dig­te er zunächst meh­re­re Fel­der der Leit­plan­ke, ein Weg­wei­ser Schild und kam schließ­lich ca. 10 Meter abseits der Fahr­bahn in einem Wild­schutz­zaun zum Ste­hen. Die 5 männ­li­chen Insas­sen im Alter von 20 bis 27 Jah­ren, wel­che sich im hin­te­ren Fahr­zeug­teil befan­den, konn­ten sich selbst­stän­dig aus dem Fahr­zeug befrei­en und erlit­ten glück­li­cher­wei­se nur leich­te Ver­let­zun­gen in Form von Prel­lun­gen. Der Fahr­zeug­füh­rer und sein 24-jäh­ri­ger Bei­fah­rer wur­den im Fahr­zeug ein­ge­klemmt und muss­ten durch die Feu­er­wehr­kräf­te mit­tels Ret­tungs­sche­re aus dem Fahr­zeug befreit wer­den. Auch sie erlit­ten durch den Unfall ledig­lich leich­te­re Ver­let­zun­gen. Die Feu­er­weh­ren Lich­ten­fels, Ebens­feld, Bad Staf­fel­stein und Reun­dorf waren zu Ber­gungs- und Absi­che­rungs­maß­nah­men mit zahl­rei­chen Kräf­ten anwe­send. Die rech­te Fahr­spur der Auto­bahn muss­te für die Dau­er der Maß­nah­men für ca. zwei Stun­den gesperrt wer­den. An den Ver­kehrs­ein­rich­tun­gen ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 25.000 Euro. Am ver­un­fall­ten Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 15.000 Euro. Gegen den Fahr­zeug­füh­rer wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Gegen Leit­plan­ke gefah­ren – 11.000 Euro Sachschaden

Wil­helms­thal – Am Frei­tag­nach­mit­tag, gegen 14:15 Uhr, befuhr eine 20-Jäh­ri­ge Land­kreis­be­woh­ne­rin die Kreis­stra­ße zwi­schen Gif­ting und Wil­helms­thal. Im Bereich einer Kur­ve ver­lor sie auf der win­ter­glat­ten Fahr­bahn die Kon­trol­le über ihren Audi, kam nach rechts von der Fahr­bahn ab und tou­chier­te die dort befind­li­che Leit­plan­ke. Von dort schleu­der­te der Pkw zurück auf die Fahr­bahn und stieß anschlie­ßend gegen die links­sei­ti­ge Leit­plan­ke. Am Pkw und den Leit­plan­ken ent­stand erheb­li­cher Sach­scha­den. Die­ser beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf ca. 11.000 Euro.

Gefälsch­te Sparkassen-SMS

Kro­nach – An einen 39-Jäh­ri­gen aus dem Land­kreis wur­de durch einen bis­lang unbe­kann­ten Täter eine gefälsch­te SMS ver­sandt, in wel­cher der 39-Jäh­ri­ge auf­ge­for­dert wur­de, dass Push-TAN-Ver­fah­ren bei der Spar­kas­se zu reak­ti­vie­ren. Über einen bei­gefüg­ten Link wur­de er vor­geb­lich auf eine Sei­te der Spar­kas­se wei­ter­ge­lei­tet. Dort soll­te der Geschä­dig­te IBAN und Kar­ten­num­mer ein­ge­ben. Mit den erho­be­nen Daten gelang es dem unbe­kann­ten Täter schließ­lich einen fünf­stel­li­gen Betrag vom Kon­to des 39-Jäh­ri­gen abzuheben.