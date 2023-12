Stadt­spit­ze ver­folgt die Ver­kün­dung des neu­en Erz­bi­schofs im Dom und freut sich über die Auswahl

„Eine gute Ent­schei­dung für das Bis­tum und die Bam­ber­ger Bür­ger­schaft. Ich bin mir sicher, dass wir die guten Bezie­hun­gen zwi­schen dem Dom­berg und der Stadt fort­set­zen wer­den.“ Mit die­sen Wor­ten gra­tu­lier­te der Bam­ber­ger Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke als Erstes Her­wig Gös­sl am Sams­tag­mit­tag zu des­sen Ernen­nung zum neu­en Erz­bi­schof. Gemein­sam mit Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp hat­te Star­ke im Bam­ber­ger Dom ver­folgt, wie die von Papst Fran­zis­kus getrof­fe­ne Ent­schei­dung ver­kün­det wurde.

Seit dem 1. Novem­ber 2022, als Lud­wig Schick auf die Fort­füh­rung sei­nes Amtes als Erz­bi­schof ver­zich­tet hat­te, war­te­te auch die Stadt­spit­ze im Rat­haus gespannt auf die Bekannt­ga­be eines Nach­fol­gers. Nun steht die­ser mit dem bis­he­ri­gen Erz­bi­schof Her­wig Gös­sl fest, der bereits in den ver­gan­ge­nen 14 Mona­ten das Bis­tum mit sei­nen rund 600.000 Katho­li­ken als Diö­ze­san­ad­mi­ni­stra­tor kom­mis­sa­risch gelei­tet hat­te. „Wir freu­en uns sehr über die­se Wahl, denn wir ken­nen und schät­zen Herrn Gös­sl bereits seit vie­len Jah­ren“, erklär­te Starke.

Der Ober­bür­ger­mei­ster begrüß­te, dass es sich bei dem Nach­fol­ger von Schick um eine Per­son han­delt, die sich in Bam­berg und der Diö­ze­se bereits bestens aus­kennt und aner­kannt ist unter den Gläu­bi­gen. „Das wird ihm den Start in das neue Amt erleich­tern und für einen naht­lo­sen Über­gang sor­gen“, so Star­ke. Gös­sl, der in Mün­chen gebo­ren ist, trat 1986 ins Bam­ber­ger Prie­ster­se­mi­nar ein und wur­de sie­ben Jah­re spä­ter von Erz­bi­schof Elmar Maria Kre­del zum Prie­ster geweiht. Nach Sta­tio­nen im Bis­tum wirk­te er ab 2007 direkt in Bam­berg: zunächst als Sub­re­gens im Bam­ber­ger Prie­ster­se­mi­nar, ab 2014 dann als Weihbischof.

Der Gra­tu­la­ti­on schließt sich Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp an, der sich auf die Zusam­men­ar­beit mit dem neu­en Ober­hir­ten freut. Er sieht aller­dings auch die Auf­ga­ben und Her­aus­for­de­run­gen, die die­ser in den näch­sten Jah­ren zu bewäl­ti­gen hat: „Es erfor­dert eine ganz beson­de­re Kraft­an­stren­gung, um in der Kir­che die Din­ge und die Men­schen auch wie­der zusam­men­zu­füh­ren und etwas Neu­es zu ent­wickeln. Dafür wün­sche ich Her­wig Gös­sl viel Erfolg.“