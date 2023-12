Eine beson­de­re Krip­pen­sze­ne ist bis zum 7. Janu­ar 2024 in Bam­berg zu sehen.

Der Bam­ber­ger Krip­pen­bau­mei­ster Karl-Heinz Exner hat sich in die­sem Jahr für die Krip­pe in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on in Bam­berg eine ganz beson­de­re Sze­ne aus­ge­dacht. Am Frei­tag, 15. Dezem­ber 2023, zeigt er sei­ne Hand­werks­kunst auch per­sön­lich vor Ort in der Tourist-Info.

Beim Betrach­ten der Krip­pe, die in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on zu den Öff­nungs­zei­ten bis 7. Janu­ar 2024 ange­schaut wer­den kann, braucht es ein wenig Zeit, bis man das Jesus­kind ent­deckt hat. Es liegt weder in einer Fut­ter­krip­pe, noch hält Maria es im Arm.

Doch dann sieht man es. In eine Win­del gehüllt liegt es im Arm eines Man­nes. Vor­sich­tig hält der Mann in kost­ba­ren Gewän­dern das Kind, wäh­rend er sich mit Maria unter­hält. Es ist einer der Hei­li­gen Drei Köni­ge, der das Kind vor­sich­tig auf sei­nen Schoß genom­men hat.

„Die­se Figur habe ich so in Auf­trag gege­ben“, erzählt Karl-Heinz Exner. Die Idee dazu hat­te er schon län­ger und nun woll­te er es umset­zen. „Alle Figu­ren sind ganz neu“, erklärt der lei­den­schaft­li­che Krip­pen­bau­er. Alle Figu­ren sind fein­ste Hand­ar­beit aus Süd­ti­rol: Die fein­glied­ri­gen Fin­ger, die unter­schied­li­chen Gesichts­zü­ge, jede Stirn­fal­te sind mit viel Lie­be zum Detail hand­ge­schnitzt, Augen, Haut und Haa­re hand­be­malt. Die Klei­dung ist je nach Figur ein­fach gehal­ten oder sehr auf­wän­dig verziert.

Krip­pen­bau­mei­ster live erleben

Wenn Karl-Heinz Exner sei­ne Figu­ren beschreibt, sei­ne Krip­pen prä­sen­tiert, springt der Fun­ke über. Am Frei­tag, 15. Dezem­ber 2023, von 10 bis 16 Uhr, kann sich jeder selbst von Exners Begei­ste­rung anstecken las­sen: In der Tou­rist-Info stellt er sei­ne Lei­den­schaft per­sön­lich vor. Denn neben dem Auf­bau von Krip­pen hat er sich selbst auf das Bau­en von Later­nenkrip­pen spe­zia­li­siert. In der Tou­rist-Info zeigt Exner allen Inter­es­sier­ten selbst­ge­stal­te­te Krip­pen und war­tet mit der ein oder ande­ren Anek­do­te auf.

„Es gibt sogar mich als Krip­pen­fi­gur“, sagt er und zückt lächelnd sein Han­dy auf der Suche nach einem Foto davon. „Da hab´ ich es!“ Tat­säch­lich: Mit Hemd, Sak­ko und Kra­wat­te steht ein Abbild des Krip­pen­bau­mei­ster als hand­ge­schnitz­te Figur in einer Krip­pe, hän­de­schüt­telnd mit Papst Johan­nes Paul II. Eine Sze­ne aus dem ech­ten Leben: 1991 war Exner als Krip­pen­bau­mei­ster zur Pri­vat­au­di­enz nach Rom eingeladen.

Ein Erleb­nis, das ihm rück­blickend nur zuteil­wur­de, weil ihm als sie­ben­jäh­ri­ger Jun­ge eine Nach­ba­rin ein paar Krip­pen­fi­gu­ren schenk­te. „Ein Mäd­chen aus der Nach­bar­schaft gab mir außer­dem noch eine Krip­pe und dann war es um mich gesche­hen“, erzählt Exner. Seit­dem sind Krip­pen sei­ne Lei­den­schaft, und sei­ne Ideen sind gren­zen­los. Für die dies­jäh­ri­ge Krip­pe in der Tou­rist-Info hat er sich noch etwas zum Schmun­zeln aus­ge­dacht. Eine schla­fen­de Figur. Viel­leicht ein Schluck Wein zu viel? Wer das mit eige­nen Augen sehen will, ist herz­lich wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten in die Tou­rist-Info eingeladen.

Adres­se:

BAM­BERG Tou­ris­mus & Kon­gress Service

Gey­ers­wörth­stra­ße 5

96047 Bam­berg

Öff­nungs­zei­ten:

Sams­tag: 9.30 bis 15 Uhr

Sonn­tag, fei­er­tags: 9.30 bis 14 Uhr

Novem­ber bis Februar

Mon­tag bis Frei­tag: 9.30 bis 17 Uhr

Faschings­diens­tag und Sil­ve­ster: 9.30 bis 14 Uhr

Geschlos­sen: Neu­jahr, Kar­frei­tag, Hei­lig­abend + 1. und 2. Weihnachtsfeiertag