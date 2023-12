Fröh­li­che Weih­nacht überall

Auch die­ses Jahr lädt die Kreis­mu­sik­schu­le Bam­berg wie­der zum Weih­nachts­kon­zert ein. Das Mot­to des dies­jäh­ri­gen Weih­nachts­kon­zer­tes lau­tet „Fröh­li­che Weih­nach­ten über­all“. Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Tasten, Block­flö­ten und Gitar­ren­klas­sen aus Hei­li­gen­stadt und Umge­bung stim­men das Publi­kum musi­ka­lisch auf die Weih­nachts­zeit ein.

Das Kon­zert fin­det am Mitt­woch, 13. Dezem­ber 2023 um 16.00 Uhr in der Chri­stus­kir­che (TABEA Lein­lei­ter­tal) in Hei­li­gen­stadt statt. Der Ein­tritt ist frei.