Mehr Brei­te für die Wölfe-Offensive

Die Sel­ber Wöl­fe haben noch ein­mal auf dem Trans­fer­markt zuge­schla­gen und sich die Dien­ste des fin­ni­schen Stür­mers Ras­mus Hel­jan­ko gesi­chert. Der Rechts­schüt­ze sprüht förm­lich vor Ehr­geiz und möch­te sich in Deutsch­land einen Namen machen. Die Por­zel­lan­städ­ter stel­len sich mit dem 23-Jäh­ri­gen in der Offen­si­ve brei­ter auf und hei­zen den Kon­kur­renz­kampf unter den Kon­tin­gent­spie­lern an. In Selb erwar­tet wird der Neu­zu­gang am Mittwochabend.

66 Scor­er­punk­te in 48 Zweitliga-Spielen

Ras­mus Hel­jan­ko wur­de beim HIFK Hel­sin­ki aus­ge­bil­det und spiel­te ab der U16 auf höch­stem fin­ni­schen Nach­wuchs-Niveau. Über die U20 kam er auch zu sei­nen ersten Ein­sät­zen im Senio­ren­be­reich mit dem Pro­fi­team des HIFK in der Lii­ga, wie die höch­ste fin­ni­sche Eis­hockey­li­ga heißt. Über die Zwi­schen­sta­ti­on JoKP Jön­suu (Mestis – 2. fin­ni­sche Pro­fi­li­ga) ging es für den Angrei­fer dann zu sei­nem jet­zi­gen Club JYP Jyvä­s­ky­lä zurück ins fin­ni­sche Ober­haus. Die letz­ten bei­den Spiel­zei­ten ist der Rechts­schüt­ze per För­der­li­zenz auch für den Zweit­li­gi­sten Keu­Pa HT Keu­ruu spiel­be­rech­tigt. In der 1. fin­ni­schen Liga mar­kier­te Ras­mus Hel­jan­ko in 109 Spie­len 8 Tore und 14 Vor­la­gen, in der 2. Liga in 48 Par­tien stol­ze 66 Scor­er­punk­te (31 Tore und 35 Vorlagen).

Jung, hung­rig, schnell mit Scoring-Touch

„Wir wol­len zum einen offen­siv brei­ter auf­ge­stellt sein und zum ande­ren mehr Kon­kur­renz unter den Kon­tin­gent­spie­lern erzeu­gen. Nach unse­ren Infor­ma­tio­nen gilt Ras­mus als sehr effek­tiv und tor­ge­fähr­lich“, begrün­det Wöl­fe-Geschäfts­füh­rer Jür­gen Gol­ly die Ver­pflich­tung. Head­coach Ser­gej Waß­mil­ler geht noch detail­lier­ter auf die Qua­li­tä­ten des jun­gen Angrei­fers ein: „Ras­mus ist ein sehr schnel­ler Spie­ler, der über eine gute Scoring-Qua­li­tät und einen guten Schuss ver­fügt. Dar­über hin­aus ist er stark im Power­play und am Bul­ly­punkt. Er kann sowohl als Cen­ter als auch als Außen­stür­mer ein­ge­setzt wer­den. Trotz sei­nes jun­gen Alters hat er in den bei­den höch­sten fin­ni­schen Ligen schon eine beacht­li­che Zahl an Scor­er­punk­ten gesam­melt. Ins­ge­samt ist er ein guter Spie­ler, der uns sicher wei­ter­hel­fen wird.“

„Ich will die­se Chan­ce unbe­dingt nutzen“

Ras­mus Hel­jan­ko sprüht förm­lich vor Ehr­geiz und möch­te sich im deut­schen Eis­hockey einen Namen machen: „Ich bin über­glück­lich und begei­stert, dass es mit dem Ver­trag bei den Sel­ber Wöl­fen geklappt hat. Ich kann es kaum erwar­ten, dass es end­lich los­geht!“ Mit sei­nem Wech­sel nach Deutsch­land will er sei­ner noch jun­gen Kar­rie­re einen wei­te­ren Schub ver­lei­hen: „Ich hat­te lei­der in den letz­ten bei­den Sai­sons nicht so viel Eis­zeit in der Lii­ga, wie ich es mir gewünscht hat­te. Des­halb war ich auf der Suche nach einer neu­en Chan­ce außer­halb Finn­lands. Ich glau­be, es ist eine sehr gute als auch gro­ße Mög­lich­keit für mich, die mir hier in Selb in der DEL2 gege­ben wird. Und die möch­te ich unbe­dingt nut­zen.“ Sich selbst beschreibt der fle­xi­bel ein­setz­ba­re Stür­mer als „2‑We­ge-Angrei­fer, der sei­ne Stär­ken sicher­lich in der offen­si­ven Zone hat. Ich kann sehr schnell Schlitt­schuh­lau­fen und ver­fü­ge über ein gutes Pass­spiel. Auch der Tor­ab­schluss gehört zu mei­nen Stär­ken.“ „Als Pri­vat­per­son wür­de ich mich als glück­li­chen Men­schen beschrei­ben, der sich sehr um die Men­schen sorgt, die ihm nahe­ste­hen“, so der 23-Jäh­ri­ge wei­ter. An ober­ster Stel­le steht für den jun­gen Fin­nen ohne­hin der Team­geist: „Mein wich­tig­stes Ziel für die­se Sai­son ist, der Mann­schaft beim Sie­gen zu helfen.“

Die Sel­ber Wöl­fe wün­schen Ras­mus Hel­jan­ko eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2023/2024.