Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den ohne Sachschaden

COBURG. Am Don­ners­tag­mor­gen ereig­ne­te sich um 06:55 Uhr auf der Lau­te­rer Stra­ße auf dem Fuß/​Radweg in Rich­tung Ein­fahrt Land­rats­amt ein Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

Mit einem blau­en VW Golf befuhr die 40-Jäh­ri­ge die Lau­te­rer Stra­ße in abstei­gen­de Rich­tung. Auf Höhe des Land­rats­am­tes bog sie links ab, beim Ein­fah­ren in die Lau­te­rer Stra­ße in Rich­tung Land­rats­amt über­sah sie eine 30-Jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin, wel­che sich auf dem Fuß/​Radweg befand. Es kam zu einem Zusam­men­stoß und die Fuß­gän­ge­rin stütz­te zu Boden. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin konn­te ledig­lich einen ande­ren vor­her kom­men­den Rad­fah­rer in neon­gel­ber Klei­dung erken­nen. Die 30-Jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin wur­de mit leich­ten Ver­let­zun­gen in das Cobur­ger Kran­ken­haus gebracht.

Der Rad­fah­rer mit der auf­fäl­li­gen Warn­klei­dung kommt als wich­ti­ger Zeu­ge in Betracht und wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 zu melden.

Ver­kehrs­un­fall­flucht

DÖRF­LES-ESBACH. Am frü­hen Don­ners­tag­abend ereig­ne­te sich um 17:05 Uhr auf der Lau­te­rer Stra­ße in Dörf­les-Esbach ein Ver­kehrs­un­fall mit Sachschaden.

Als ein 31- Jäh­ri­ger Fah­rer eines schwar­zen Hyun­dai i30 von der Quer­stra­ße kom­mend, auf die Lau­te­rer Stra­ße nach rechts ein­bie­gen will, erkennt er einen schwar­zen Mer­ce­des SLK mit Cobur­ger Kenn­zei­chen die Lau­te­rer Stra­ße in Rich­tung Neu­stadter Stra­ße fah­ren. Der unbe­kann­te Mer­ce­des­fah­rer kommt auf die Gegen­fahr­bahn und streift den 31-Jäh­ri­gen Fah­rer an der lin­ken Front. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 2000 €. Ohne sich um den Unfall­scha­den zu küm­mern setz­te der Unfall­flüch­ti­ge sei­ne Fahr fort.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg bit­tet unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 um Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se und ermit­telt wegen uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfallort.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Rausch­gift in der Tasche

Kro­nach: Am Mitt­woch­abend gegen 21:00 Uhr wur­den im Stadt­teil Neu­ses zwei Per­so­nen im Alter von 31 und 37 Jah­ren von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten und einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Die bei­den amts­be­kann­ten Män­ner wirk­ten beim Erblicken der Strei­fe sicht­lich ner­vös und wühl­ten auf­fäl­lig in ihren Taschen her­um. Auf Nach­fra­ge der Beam­ten, ob sie etwas zu ver­ber­gen hät­ten, fing der jün­ge­re der Bei­den an zu zit­tern. Bei­de Per­so­nen wur­den hier­auf einer Taschen­kon­trol­le unter­zo­gen. Beim 31-Jäh­ri­gen fan­den die Beam­ten ein Druck­ver­schluss­tüt­chen mit einer gerin­gen Men­ge Cry­stal. Bei der anschlie­ßen­den Woh­nungs­nach­schau wur­de im Wohn­zim­mer des Beschul­dig­ten noch eine Klein­men­ge an Mari­hua­na auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Gegen den 31-Jäh­ri­gen wird wegen des Besit­zes von Betäu­bungs­mit­teln poli­zei­lich ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Audi ange­fah­ren und geflüchtet

KULM­BACH. Einen gepark­ten Audi beschä­dig­te ein bis­lang Unbe­kann­ter am Don­ners­tag­nach­mit­tag in der Albert-Ruckdeschel-Straße.

Zwi­schen 15 Uhr und 15:20 Uhr stand der wei­ße A6 auf dem Park­platz des dor­ti­gen Kik-Mark­tes. Als die Fahr­zeug­be­sit­ze­rin zu ihrem Wagen zurück kam, stell­te sie fest, dass die Fah­rer­tü­re ein­ge­dellt und zer­kratzt war. Der Ver­ur­sa­cher hat­te sich ent­fernt, ohne einen Hin­weis zu hin­ter­las­sen oder die Poli­zei zu infor­mie­ren. Nun ermit­telt die Poli­zei Kulm­bach wegen des Ver­dachts der Unfall­flucht. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den liegt im unte­ren vier­stel­li­gen Bereich.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Klä­rung des Vor­gangs geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 bei der Poli­zei Kulm­bach zu melden.