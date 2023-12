Am Sams­tag, 9. Dezem­ber fin­det in der Klo­ster­kir­che wie­der ein Night­fe­ver-Spe­cial „Abend des Lich­tes“ von 19:00 – 21:00 Uhr statt. Vor­aus geht um 18:00 Uhr wie gewohnt die Vorabendmesse.

„Night­fe­ver“ ist die Nacht zum Tag zu machen – in ange­neh­mer Atmo­sphä­re zur Ruhe fin­den – im Ker­zen­schein medi­ta­ti­ver Musik lau­schen – im Gebet Gott begegnen.

Die Initia­ti­ve Night­fe­ver ist ein offe­ner Gebets­abend, der in vie­len Städ­ten ange­bo­ten wird. Auch der Klo­ster­ver­ein St. Anton hat die­ses „Spe­cial“ für Forch­heim in regel­mä­ßi­gen Abstän­den in sein Pro­gramm aufgenommen.

Die Anbe­tung bil­det den Haupt­teil des Night­fe­ver-Abends mit der Aus­set­zung des Aller­hei­lig­sten auf dem Altar.

Ein beson­de­res Ange­bot des Abends ist die Mög­lich­keit das Gespräch mit einem Prie­ster zu suchen und auf Wunsch das Buß­sa­kra­ment zu empfangen.

Medi­ta­ti­ve Tex­te, gemein­sa­mer Gesang und gemein­sa­mes Gebet, Musik mit neu­en geist­li­chen Lie­dern durch die Band „Sei­ne Freun­de“ und Har­fen­spiel mit Johan­na Scherl wech­seln sich ab. Licht­il­lu­mi­na­tio­nen wer­den dazu bei­tra­gen, die­sen „Abend des Lich­tes“ in eine ganz­heit­li­che und far­bi­ge Atmo­sphä­re einzutauchen.

Der Klo­ster­ver­ein St. Anton e. V. lädt ganz herz­lich dazu ein.