Die gro­ße Bedeu­tung der Fahr­rad-Mobi­li­tät im Land­kreis Bam­berg hat sich in die­sem Som­mer wie­der bei der all­jähr­li­chen Akti­on STADT­RA­DELN gezeigt. Am Ende des drei­wö­chi­gen Akti­ons­zeit­raums vom 12. Juni bis 2. Juli betei­lig­ten sich 4.704 akti­ve Radeln­de (2022: 3.651) und hol­ten den enor­men Rekord von ins­ge­samt 1.030.331 Kilo­me­ter in den Land­kreis Bamberg.

Beson­ders freut es Land­rat Johann Kalb, dass 220 Teams aus allen 36 Land­kreis-Gemein­den zu dem Erfolg bei­getra­gen haben: „Wir brin­gen im Land­kreis ins­ge­samt die Rad­ver­kehr­s­kul­tur nur in enger Zusam­men­ar­beit mit den Gemein­den vor­an, für das enor­me Enga­ge­ment vor Ort möch­ten wir uns auch die­ses Jahr mit der Stif­tung von Prei­sen bedanken.“

Anfang Dezem­ber über­gab Land­rat Johann Kalb sym­bo­lisch die 161 Bäu­me und 49 Fahr­rad­stän­der im Rah­men einer Baum­pflan­zung in Pett­stadt. Bür­ger­mei­ster Jochen Hack und Land­rat Johann Kalb pflanz­ten gemein­sam eine beson­ders hit­ze- und trocken­heits­ver­träg­li­che Euro­päi­sche Hop­fen­bu­che im Wohn­ge­biet Main­berg­stra­ße / Röbers­dor­fer Weg. Bür­ger­mei­ster Jochen Hack wür­dig­te das Enga­ge­ment sei­ner Mit­ra­deln­den: „Im Wett­streit um den Titel der rad­ak­tiv­sten Gemein­den wur­den wie­der Spit­zen­wer­te erreicht. Unse­re Gemein­de hat sich die­ses Jahr mit 27,87 km pro Ein­woh­ner den Titel geholt. Mein Dank gilt des­halb unse­rem Gemein­de-Team und dem Team der Kita St. Anna, die zusam­men in 4.552 Fahr­ten tol­le 58.357 km erra­delt haben“.

Damit jeder der 125 gestif­te­ten Laub­bäu­me und 36 Obst­bäu­me an den gewünsch­ten Stand­or­ten sei­ne nach­hal­ti­ge Wir­kung ent­fal­ten kann, wur­den Pett­stadt und alle ande­ren Gemein­den fach­kun­dig durch die Kreis­fach­be­ra­tung für Gar­ten­kul­tur und Lan­des­pfle­ge des Land­krei­ses Bam­berg bera­ten. So wird die Hop­fen­bu­che, die ursprüng­lich aus Süd­eu­ro­pa stammt und sich in Stra­ßen­baum-Test­rei­hen an der Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau in Veits­höch­heim bewährt hat, zukünf­tig als grü­ner Schat­ten­spen­der das Wohn­ge­biet beleben.

Fünf Gemein­den haben sich als STADT­RA­DELN-Preis alter­na­tiv für moder­ne Fahr­rad­stän­der ent­schie­den, die an zen­tra­len Orten instal­liert wer­den und einen direk­ten Bei­trag lei­sten, Rad­fah­ren im Land­kreis Bam­berg ein Stück siche­rer und kom­for­ta­bler zu machen.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen: www​.land​kreis​-bam​berg​.de/​s​t​a​d​t​r​a​d​e​ln/