BAM­BERG. In der Nacht auf Mitt­woch besprüh­ten Unbe­kann­te die Haus­fas­sa­de eines Imbis­ses in Bam­berg. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Im Zeit­raum von Diens­tag­abend, 22 Uhr, bis Mitt­woch­mor­gen, 9 Uhr, sprüh­ten die Täter die Schrift­zü­ge „FCK CSU“, sowie das „Anar­cho-Zei­chen“ mit schwar­zer Far­be an die Wand eines Imbis­ses in der Fisch­stra­ße in Bam­berg. Der Sach­scha­den beläuft sich auf zir­ka 400 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeu­gen. Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen und / oder Fahr­zeu­ge in der Fisch­gas­se gese­hen? Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.