Son­der­öff­nung mit Glüh­wein und Plätzchen

Vor fünf Jah­ren haben wir den Ver­ein „Comic­mu­se­um Erlan­gen e.V.“ ins Leben geru­fen, um den Traum eines Comic-Muse­ums in Erlan­gen zu ver­wirk­li­chen. Inzwi­schen zäh­len wir stol­ze 60 Mit­glie­der, haben ein vir­tu­el­les Muse­um im Inter­net geschaf­fen, einen phy­si­schen Akti­ons- und Schau­raum in der Schiffstra­ße in Erlan­gen ange­mie­tet, neun Aus­stel­lun­gen orga­ni­siert und durf­ten bereits über 6000 Gäste begrüßen.

Durch ver­schie­de­ne Initia­ti­ven, wie die Teil­nah­me am Festi­val „Frei Bord­stein­kan­te“, Comic­f­loh­märk­ten und Lesun­gen, Son­der­füh­run­gen für Schü­le­rin­nen und Schü­ler brin­gen wir das fas­zi­nie­ren­de The­ma Comic der Bevöl­ke­rung näher.

Um die­ses Jubi­lä­um gebüh­rend zu fei­ern, laden wir zu einer Son­der­öff­nung mit Glüh­wein und Plätz­chen ein.

Gezeigt wird die Aus­stel­lung „Die besten Deut­schen Comics – Die deutsch­spra­chi­gen Max und Moritz-Preisträger*innen 2022“.

Frei­tag, den 15.12.2023

14:00 bis 18:00

Akti­ons- und Schau­raum, Schiffstra­ße 9, 91054 Erlangen

Wir freu­en uns über Ihr / Dein Kommen!