Stadt und Uni­ver­si­tät Bay­reuth bie­ten neu soge­nann­te „Wel­co­me Ser­vices“ für frisch nach Bay­reuth gezo­ge­ne Stu­die­ren­de, Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im RW21 (Lern­ka­bi­ne im 2. Ober­ge­schoss) an. Hil­fe­su­chen­de kön­nen jeweils am Diens­tag, 5., 12. und 19. Dezem­ber, von 10 bis 14 Uhr, und jeweils am Mitt­woch, 6., 13., 20. und 27. Dezem­ber 23, von 14 bis 17 Uhr, ohne Ter­min vor­bei­kom­men und Hil­fe erhal­ten. Die Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Bay­reuth und das Inter­na­tio­nal Office der Uni­ver­si­tät Bay­reuth bie­tet damit ein noch bes­se­res und nie­der­schwel­li­ges Ange­bot zen­trums­nah im RW21 an.

Die tele­fo­ni­sche Bera­tung unter den Tele­fon­num­mern 0921 25–1101 (Stadt Bay­reuth) und 0921 55–5392 (Uni­ver­si­tät Bay­reuth) sowie die Bera­tung online über www​.wel​co​me​.bay​reuth​.de wird in der gewohn­ten Qua­li­tät wei­ter zusätz­lich angeboten.