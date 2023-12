Am Frei­tag, 8. Dezem­ber, um 19 Uhr hält Dr. Cajet­an Frei­herr von Are­tin auf Ein­la­dung des Histo­ri­schen Ver­eins Bam­berg e. V. einen Vor­trag über „Unge­woll­te Fol­gen der Revo­lu­ti­on. Die Kunst­samm­lun­gen König Lud­wigs I. und ihr Schick­sal“. Die Ver­an­stal­tung, die den kunst­in­ni­gen baye­ri­schen König Lud­wig I. aus dem 19. Jahr­hun­dert in den Mit­tel­punkt stellt, fin­det statt im Gebäu­de An der Uni­ver­si­tät 5 (Raum 122) der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg in Bam­berg. Die Ver­an­stal­tung wird auch online über­tra­gen – sie­he dazu die Home­page www.hv-bamberg,de