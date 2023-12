Sehens­wer­te Berg-Fotos gibt es der­zeit in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim beim Aus­stel­lungs­pro­jekt „Men­schen und Ber­ge“ des Alpen­ver­eins Forch­heim zu sehen. Die besten Fotos wur­den als Ergeb­nis eines Foto­wett­be­werbs in den Kate­go­rien „Berg­sport“, „Gemein­schaft“ sowie „Natur und Ber­ge“ aus­ge­zeich­net. Vor­sit­zen­der Ulrich Schürr freu­te sich über einen brei­ten Zuspruch bei der Prä­mie­rung. „Es haben uns sehr vie­leZu­sen­dun­gen erreicht, die Fotos zei­gen eine enor­me Band­brei­te und beacht­li­ches Kön­nen“, so Schürr in sei­ner Eröff­nungs­re­de. Aus­ge­zeich­net wur­den in den Kate­go­rien Jugend Mela­nie Trump, in der Kate­go­rie Berg­sport Andre­as Pol­ster und in der Kate­go­rie Gemein­schaft Fritz Lim­mer. Die Orga­ni­sa­to­ren des Wett­be­werbs Jut­ta Strom-Haensch, Hen­drik Wagen­seil und Thie­mo Wen­ke­mann dank­ten allen Teil­neh­mern für Ihren Ein­satz. Die Aus­stel­lung ist noch bis zum 9. Janu­ar 2024 in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim zu sehen.

Jahr­zehn­te unter­wegs – Klet­ter- und Ski-Vor­trag von Fritz Lim­mer und Andi Polster

Im Rah­men der Aus­stel­lung hiel­ten Fritz Lim­mer und Andi Pol­ster im wei­te­ren Ver­lauf in der gut besuch­ten Stadt­bü­che­rei einen Vor­trag und zeig­ten Auf­nah­men vom Ein­stieg ins Klet­tern, Rou­ten in der Frän­ki­schen Schweiz, Tou­ren in den Alpen und euro­päi­schen Sport­klet­ter­ge­bie­ten. 42 Jah­re – seit 1981 – sind die bei­den zusam­men unter­wegs, sei es beim Klet­tern oder beim Ski­fah­ren. Die ersten Bil­der ihrer Prä­sen­ta­ti­on zei­gen, wie die bei­den zum Klet­tern kamen. 1981 haben sie sich bei einem Ski­gym­na­stik­kurs vom dama­li­gen „Albert’s Sport­läd­le“ in der Bam­ber­ger Stra­ße in Forch­heim kennengelernt.

Nach einer kri­ti­schen Situa­ti­on befragt, in die die Freun­de gera­ten sind, erin­nert sich Fritz Lim­mer an den Pilas­tro-Pfei­ler 1984 an der Tofa­na in den Dolo­mi­ten – laut www​.berg​stei​gen​.com – mit einem Schwie­rig­keits­grad von 7 + „Die Klet­te­rei ist teil­wei­se sehr ath­le­tisch und über wei­te Strecken sehr luf­tig.“ Dort gerie­ten die bei­den in einen Schlecht­wet­ter­ein­bruch. Dich­ter Nebel ver­hin­der­te die Sicht in der Wand und sie konn­ten in den letz­ten Seillän­gen kei­ne Haken mehr fin­den und muss­ten müh­sam – ohne Siche­rung – ihren eige­nen Weg im senk­rech­ten Fel­sen finden.

Wei­ter­ent­wick­lung der Klet­ter­aus­rü­stung ermög­licht grö­ße­re Schwierigkeitsgrade

Zurück­blickend fin­det Fritz Lim­mer, dass vor allem die Wei­ter­ent­wick­lung des Schuh­werks und der Siche­rungs­tech­nik dazu bei­getra­gen hat, dass heu­te immer höhe­re Schwie­rig­keits­gra­de geklet­tert wer­den. Frü­her trug man leder­ne, knö­chel­ho­he, schwe­re Schnür­stie­fel mit stei­fer Soh­le, mit denen man einen Schwie­rig­keits­grad von 6 bezwin­gen konn­te. Aktu­ell ähneln die Klet­ter­schu­he eher hoch­ela­sti­schen Bal­lett­schu­hen, die ohne Socken ganz eng am Fuß getra­gen wer­den. In den 60er Jah­ren ende­te die Schwie­rig­keits­ska­la bei 6+. Heu­te geht die Ska­la bis 12. Es gibt welt­weit aber auch schon 3 Rou­ten im 13. Grad.

Gebannt folg­ten die rund 70 Zuhö­rer in der Stadt­bü­che­rei mit Begei­ste­rung den wei­te­ren Aus­füh­run­gen zu Klet­ter­tou­ren am Piz Palü (Wal­lis), Sab­it­schi­jen West­grat (Urner Alpen), Gro­ße Zin­ne Nord­wand „Comici Füh­re“ (Dolo­mi­ten) und Fren­do-Pfei­ler, Aguil­le de Argen­tie­re „le Pirat“ und Grand Capu­cin „Bona­ti Füh­re“ (alle Chamonix).

Ver­fol­gungs­jagd in den Paci­fic Ran­ges der Coast Mountains

Im Anschluss zeig­te ein Film die spek­ta­ku­lä­ren Ski­ab­fahr­ten in Kana­da und Ski­tou­ren in Nor­we­gen. Wie in einem James-Bond-Film wer­den die Tou­ren­ge­her aben­teu­er­lich mit Hub­schrau­ber in Mas­sen von glit­zern­dem Pul­ver­schnee auf den Gip­feln rund um Whist­ler in Kana­da abge­setzt und bah­nen sich ele­gant ihren Weg durch unbe­rühr­te Tief­schnee­hän­ge. Bei Ski­tou­ren in den Lyn­gen-Alps in Nor­we­gen erfährt der Zuschau­er auch etwas über das Leben dort: Dörr­fi­sche, Hun­de­schlit­ten und Baden im hei­ßen Holz­bot­tich auf der Polar Girl – das Schiff, wel­ches die Tou­ren­ge­her in den Fjord gebracht hat – gehö­ren zum Alltag.

Eini­ge der gezeig­ten Tou­ren erfor­dern höch­stes Geschick beim Klet­tern oder Ski­fah­ren. Sie wur­den pri­vat orga­ni­siert, nicht vom DAV. Aber unter den mehr als 3.500 DAV- Mit­glie­dern der Sek­ti­on Forch­heim fin­den sich immer enthu­sia­sti­sche Teil­neh­mer. Fritz Lim­mer ist Mit­glied seit 1967 und Andre­as Pol­ster trat 1979 bei.