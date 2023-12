Advents­ka­len­der des Bür­ger­schaft­li­chen Enga­ge­ments – Akti­ons­wo­chen im Bürgerlabor

Die Vor­weih­nacht­zeit ist eine beson­de­re Zeit: Zeit zum Ent­schleu­ni­gen, Plätz­chen­backen, Basteln, an Ande­re zu den­ken und viel­leicht auch eine Zeit sich zu enga­gie­ren. Die Fra­ge wo oder für man sich enga­gie­ren kann ist aller­dings oft nicht ein­fach zu beant­wor­ten. Des­we­gen orga­ni­siert das Frei­wil­li­gen­zen­trum Cari­Thek bis 23. Dezem­ber 23 im Bür­ger­la­bor der Stadt Bam­berg in der Haupt­wach­stra­ße 3 in der Fuß­gän­ger­zo­ne einen Engagement-Adventskalender.

Jeden Tag öff­net eine ande­re Grup­pe oder Insti­tu­ti­on ein Tür­chen im Advents­ka­len­der und bie­tet Mit­mach­ak­tio­nen, Infor­ma­tio­nen und Gesel­lig­keit an. Mit dabei sind u.a. OASE Bam­berg, Bam­ber­ger Kurz­film­ta­ge, Eltern­ver­ste­hen Schu­le und ter­res des hom­mes. Auch die Gesund­heits­re­gi­on + Bam­berg betei­ligt sich mit ihrer Akti­ons­wo­che „Licht an gegen Ein­sam­keit“ an dem Advents­ka­len­der. Hin­ter ihren Tür­chen ver­ber­gen sich Infor­ma­tio­nen zur Akti­ons­wo­che und zu Pro­jek­ten in der Regi­on, dazu bei­tra­gen, dass Men­schen in Kon­takt tre­ten kön­nen, um gemein­sa­me Zeit zu verbringen.

Alle teil­neh­men­den Grup­pen fin­den Sie hier: https://​cari​thek​.de/​c​a​r​i​t​h​e​k​/​n​e​w​s​/​e​n​g​a​g​e​m​ent-adventskalender-und-aktionswoche-licht-an-gegen-einsamkeit-im-buergerlabor-bamberg/3db8f9dc-32a2-4c6b-961b-4244bd35f740?mode=detail

Die Kalen­der­tür­chen wer­den auch täg­lich in den social-media-Accounts der Cari­thek: https://​www​.insta​gram​.com/​c​a​r​i​t​h​e​k​.​b​a​m​b​e​rg/