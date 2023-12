Die BRK-Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bam­berg ver­an­stal­tet die­ses Jahr zum 47. Mal ihr tra­di­tio­nel­les Nikolaus­schwim­men auf dem Main-Donau-Kanal in Bamberg.

Der „hei­li­ge“ Mann wird mit einem Ret­tungs­boot der BRK-Was­ser­wacht Bam­berg von der Mari­en­brücke zur Löwen­brücke gebracht. Die­ses Jahr wird uns wie­der der BRK-Kreis­ver­band Vor­sit­zen­de Hol­ger Dre­mel MdL als „Gast-Niko­laus“ unter­stüt­zen. Beglei­tet wird er von über 60 Fackel­schwim­mern der Was­ser­wach­ten aus ganz Bay­ern. Die Was­ser­wacht Bam­berg, die im Bereich Bam­berg ehren­amt­lich den Was­ser­ret­tungs­dienst ver­sieht, möch­te mit die­ser Akti­on ihre Ein­satz­be­reit­schaft in der kal­ten Jah­res­zeit demon­strie­ren. Von einem mit­fah­ren­den Boot aus unter­malt der Musik­ver­ein Gun­dels­heim das Schwim­men mit Weih­nachts­lie­dern. Der Niko­laus wird an der Löwen­brücke (im Bereich der Geor­gen­damm­hal­le) an Land gehen und eine klei­ne Kin­der­be­sche­rung durch­füh­ren. Für die­se Kin­der­be­sche­rung, die die Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bam­berg aus Eigen­mit­teln finan­ziert, wer­den noch Spon­so­ren gesucht. Auch auf die­sem Wege ein herz­li­ches Dan­ke­schön an das Ord­nungs­amt der Stadt Bam­berg, an die Was­ser- und Schiff­fahrts­ver­wal­tung Nürn­berg und die Was­ser­schutz­po­li­zei Bam­berg für die stets koope­ra­ti­ve Zusam­men­ar­beit im Vor­feld und wäh­rend des Schwimmens.

Ter­min: 09. Dezem­ber 2023

Beginn ca. 17:00 Uhr unter der Mari­en­brücke in Bamberg

(Der Beginn ist von der Berufs­schiff­fahrt abhängig!)

Ver­an­stal­ter: BRK Kreis­ver­band – Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bamberg

Ansprech­part­ner: Andre­as Bornkessel

Vor­sit­zen­de Orts­grup­pe Bamberg

0171–9582064

andreas.​bornkessel@​wasserwacht.​bayern

oder Simon Riedel

Tech­ni­scher Lei­ter Orts­grup­pe Bamberg

0160–8931443

Simon.​riedel@​wasserwacht.​bayern