Die Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bay­reuth laden am Don­ners­tag, 7. Dezem­ber 23, von 17 bis 19 Uhr, unter dem Mot­to „Grill the Expert“ zu einer Info­ver­an­stal­tung „The Power of Lin­ke­dIn: Net­wor­king, Kom­mu­ni­ka­ti­on und beruf­li­cher Erfolg“ in die Bot­t­les Bar, Sophien­stra­ße 4, ein. Exper­te für die­sen Abend ist İlk­ay Özkısaoğ­lu, DER Social CEO.

Akti­vi­tä­ten in sozia­len Netz­wer­ken sind mitt­ler­wei­le zu einem wich­ti­gen Bestand­teil der Unter­neh­mens­kom­mu­ni­ka­ti­on gewor­den und bie­ten ins­be­son­de­re auch klei­nen und mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men die Mög­lich­keit effek­ti­ver mit ihren Ziel­grup­pen zu agie­ren und ihre Reich­wei­te zu erhö­hen. Lin­ke­dIn, eine der älte­sten Online-Platt­for­men, auf der sich geschäft­li­che und beruf­li­che Kon­tak­te knüp­fen las­sen und die sich auch als digi­ta­le und inter­na­tio­na­le Job­bör­se ver­steht, bie­tet aber auch diver­se Kom­mu­ni­ka­ti­ons­mög­lich­kei­ten nach innen und außen.

Wer schon immer wis­sen woll­te, wie sich sei­ne Sicht­bar­keit erhö­hen und die Mar­ken­prä­senz stei­gern lässt, der kann bei die­ser Ver­an­stal­tung alle Fra­gen stel­len, die ihm unter den Nägeln bren­nen – egal, ob zu Hin­ter­grün­den, Zusam­men­hän­gen oder Mög­lich­kei­ten der prak­ti­schen Umset­zung. Die Teil­nah­me an der Ver­an­stal­tung ist kosten­los. Die Anzahl der mög­li­chen Teil­neh­men­den ist begrenzt.

Mit der Ver­an­stal­tungs­rei­he “Grill the Expert” möch­ten die Wirt­schafts­för­de­run­gen aus Stadt und Land­kreis Bay­reuth gemein­sam mit dem Betriebs­wirt­schaft­li­chen For­schungs­zen­trum für Fra­gen der mit­tel­stän­di­schen Wirt­schaft (BF/M Bay­reuth) aktu­el­le The­men auf­grei­fen und den Teil­neh­men­den nicht nur Infor­ma­tio­nen ver­mit­teln, son­dern auch die Mög­lich­keit geben, den Exper­ten ihre Fra­gen zu stel­len und sich auszutauschen.