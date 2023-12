Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen – Stadt

Auf Die­bes­tour in Gaststätte

Rei­che Beu­te ver­such­ten ein 18- und 19-jäh­ri­ger am gest­ri­gen Mon­tag­abend in einer Erlan­ger Knei­pe zu machen. Aller­dings hat­ten sie die Rech­nung ohne den “Wirt“ und die Erlan­ger Poli­zei gemacht.

Bei­de betra­ten gemein­sam gegen 19:30 Uhr die Loka­li­tät in der Süd­li­chen Stadtmauerstraße.

Zunächst ent­wen­de­te einer die Jacke eines Ange­stell­ten, inklu­si­ve der dar­in auf­be­wahr­ten Geld­bör­se. Mit der im Geld­beu­tel befind­li­chen EC-Kar­te wur­den dann meh­re­re Packun­gen Ziga­ret­ten am Auto­ma­ten gekauft. Damit nicht aller­dings nicht genug, so wur­de auch noch die Tasche einer wei­te­ren Mit­ar­bei­te­rin ent­wen­det, die als Trans­port­mit­tel für die Ziga­ret­ten­packun­gen die­nen soll­te. Das dar­in befind­li­che Bar­geld und hoch­wer­ti­ge Kopf­hö­rer wur­den natür­lich eben­falls noch einbehalten.

Beim Ver­las­sen des Lokals erkann­te die Ange­stell­te aller­dings ihre Tasche wie­der und kon­fron­tier­te einen der Täter. Die­ser ließ zwar die Tasche mit eini­ge Ziga­ret­ten­schach­teln zurück, ent­kam aber mit dem wei­te­ren Die­bes­gut und zusam­men mit sei­nem Begleiter.

Im Rah­men der Fahn­dung konn­ten bei­de Män­ner durch die Beam­ten der Erlan­ger Poli­zei fest­ge­nom­men wer­den. Neben dem Die­bes­gut konn­te bei bei­den noch eine gerin­ge Men­ge Betäu­bungs­mit­tel auf­ge­fun­den wer­den. Es wur­den meh­re­re Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Dieb­stahl und Ver­stö­ßen nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Alko­ho­li­sier­ter Kraftfahrer

Ecken­tal. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Eschen­au­er Haupt­stra­ße wur­de am Mon­tag­abend bei einem 43-jäh­ri­gen VW-Fah­rer aus Nürn­berg Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Der Ver­dacht der Beam­ten wur­de bei einer Über­prü­fung der Atem­al­ko­hol­kon­zen­tra­ti­on bestä­tigt: auf­grund eines Wer­tes von über 0,8 Pro­mil­le wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet. Den Fah­rer erwar­tet nun ein Buß­geld­be­scheid mit Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Beherz­tes Einschreiten

Röt­ten­bach: Ein 65jähriger BMW-Fah­rer über­fuhr am Nor­ma-Park­platz am Gewer­be­ring einen Absperr­pfo­sten und tou­chier­te die Haus­wand. Ein Zeu­ge des Vor­falls sprach den Mann an, der jedoch Rich­tung Dechs­endorf davon­fuhr. Der Zeu­ge ver­stän­dig­te die Poli­zei und folg­te dem BMW. Der Fah­rer fuhr Schlan­gen­li­ni­en und ramm­te fast einen wei­te­ren Pfo­sten als er kurz vor dem Kreis­ver­kehr von der Fahr­bahn abkam. Nach­dem der Zeu­ge von einem medi­zi­ni­schen Pro­blem aus­ging, küm­mer­te er sich um den Mann und sorg­te dafür, dass er bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei nicht wei­ter­fah­ren konn­te. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei wur­de durch die­se jedoch fest­ge­stellt, dass kein medi­zi­ni­sches, son­dern ein alko­hol­be­ding­tes Pro­blem vor­lag. Der Mann hat­te über 1,8 Pro­mil­le und war nicht im Besitz eines Führerscheins.

Er wur­de zur PI Höch­stadt ver­bracht wo die Beam­ten ihm, nach erfolg­ter Sach­be­ar­bei­tung, ein Taxi riefen.

Der Dank gilt dem Zeu­gen der schlim­me­res ver­hin­dern konnte.