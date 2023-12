Zu einer per­sön­li­chen Sprech­stun­de im Rat­haus Max­platz am Mon­tag, 11. Dezem­ber 2023, 12 bis 14 Uhr, lädt Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger herz­lich ein, die Fra­gen oder ein Anlie­gen an ihn haben. Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke ist der direk­te Aus­tausch mit den Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­gern sehr wich­tig, um sich einen Ein­druck zu machen, was die Men­schen in unse­rer Stadt bewegt.

Eine Anmel­dung bis ein­schließ­lich Don­ners­tag, 7. Dezem­ber, per Tele­fon unter 0951/87–1128 ist not­wen­dig, da Ter­mi­ne ver­ge­ben wer­den. Wer sich per E‑Mail unter buergerbeteiligung@​stadt.​bamberg.​de anmel­det, wird gebe­ten, die The­men, die bespro­chen wer­den sol­len, zu benen­nen und eine Ruf­num­mer für Rück­fra­gen anzugeben.