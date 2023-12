Neu­er per­sön­li­cher Spen­den­re­kord bei der Jun­gen Uni­on Ecken­tal! Ins­ge­samt konn­ten am ver­gan­ge­nen Sams­tag inner­halb weni­ger Stun­den sechs vol­le Ein­kaufs­wä­gen sowie 65 Euro an Geld­spen­den bei der Lebens­mit­tel-Spen­den­ak­ti­on „1Teil mehr“ für die Tafel Ecken­tal gesam­melt wer­den. „Ein­fach nur wun­der­voll, wie posi­tiv die Akti­on ange­nom­men wor­den ist. Man­che waren sogar so sehr gerührt, dass die ein oder ande­re Trä­ne geflos­sen ist. Das bekräf­tigt uns, dass wir auch in schwie­ri­ge­ren Zei­ten zusam­men­hal­ten. Vie­len Dank an alle Spen­de­rin­nen und Spen­der“, so der JU-Vor­sit­zen­de Nico Engel­hardt. Vor Ort war auch die Frau­en-Uni­on Ecken­tal, die die Spen­den­ak­ti­on bei Ede­ka Ecken­tal tat­kräf­tig unter­stützt hat.