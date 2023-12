B173 bis Ende Dezem­ber gesperrt

Am heu­ti­gen Mon­tag (04. Dezem­ber) beginnt der Abbruch der Opta-Brücke im Stadt­ge­biet Kro­nach. Für die Dau­er des Brücken­ab­bruchs muss die B173 im ent­spre­chen­den Bereich gesperrt werden.

Ver­kehr wird vor Ort umgeleitet

Wäh­rend der Voll­sper­rung der B173 erfolgt eine Umlei­tung des Ver­kehrs über Kro­nach Mit­te in Rich­tung Mark­tro­dach über die Indu­strie­stra­ße. In der Gegen­rich­tung läuft die Umlei­tung an der Feu­er­wehr vor­bei über die Rodach­er Stra­ße, die Sie­chen­an­ger­stra­ßen und zurück auf die B173. Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer kön­nen wäh­rend der Sper­rung die Bun­des­stra­ße in einem geschütz­ten Strei­fen queren.

Fuß­gän­ger­am­pel soll siche­res Que­ren auch für Schü­ler ermöglichen

Damit auch Schü­ler nach dem Abbruch der Brücke und bis zum Ende der Sper­rung die Bun­des­stra­ße sicher über­que­ren kön­nen, soll es – bis die Behelfs­brücke genutzt wer­den kann – eine Fuß­gän­ger­am­pel an Stel­le der alten Opta-Brücke geben. An die­ser mobi­len Ampel gibt es dann eine Grün-Anfor­de­rungs­ta­ste für Fuß­gän­ger. Die Behelfs­brücke soll aber so schnell wie mög­lich errich­tet werden.

Ein­set­zen der Behelfs­brücke braucht wei­te­re Sperrung

Um die Behelfs­brücke ein­zu­set­zen, ist vor­aus­sicht­lich eine wei­te­re ein­tä­gi­ge Sper­rung erfor­der­lich. Der Ter­min dafür ist noch nicht klar. Er hängt davon ab, wann die­se Brücke gelie­fert wird. Die Sper­rung der B173 soll vor­aus­sicht­lich Ende Dezem­ber wie­der auf­ge­ho­ben wer­den können.