Nach­hal­tig­keit fest verankert

Für die Dietz GmbH in Neu­stadt b. Coburg sind Akti­vi­tä­ten wie die Teil­nah­me am Umwelt­pakt Bay­ern eine Selbst­ver­ständ­lich­keit. „Der Gedan­ke der Nach­hal­tig­keit ist in unse­rem Unter­neh­men fest ver­an­kert“, sag­te Geschäfts­füh­rer Mat­thi­as Dietz, als ihm Land­rat Seba­sti­an Straubel im Namen der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung die Urkun­de als Part­ner im Umwelt­pakt Bay­ern überreichte.

Seba­sti­an Straubel ging dabei noch ein­mal auf das zen­tra­le Ele­ment des Umwelt­pakts ein: Mit ihrer Teil­nah­me beken­ne sich die Dietz GmbH zum betrieb­li­chen Umwelt­schutz und gehe damit auch eine Ver­pflich­tung zu umwelt­ver­träg­li­chem Wirt­schafts­wachs­tum ein. Damit neh­me die Dietz GmbH, die sich seit Jah­ren auch für den Ein­satz von Was­ser­stoff als Ener­gie­trä­ger inner­halb des Cobur­ger Lan­des stark macht, eine regio­na­le Vor­rei­ter­rol­le ein, sag­te der Land­rat: „Die Fir­ma Dietz zeigt ein groß­ar­ti­ges Enga­ge­ment für die Region.“

Wenn auch das grün-blaue Logo des Umwelt­pakts längst nicht die ein­zi­ge Aus­zeich­nung ist, die sein Unter­neh­men in den ver­gan­ge­nen Jah­ren bekom­men hat – für Mat­thi­as Dietz hat sie eine beson­de­re Bedeu­tung: „Wir sind stolz auf die­se Urkun­de.“ Wie der Geschäfts­füh­rer berich­te­te, sei die Fir­ma Dietz in die­sem Jahr als 62. Unter­neh­men ins „Netz­werk Kli­ma­schutz“ auf­ge­nom­men wor­den. Für Mat­thi­as Dietz ist dies „eine extrem wert­vol­le Aus­zeich­nung“, die sei­ner Fir­ma einen hoch­wer­ti­gen bun­des­wei­ten Aus­tausch zu Fra­gen rund um Nach­hal­tig­keit und Kli­ma­schutz ermögliche.

Neu­stadts Ober­bür­ger­mei­ster, Frank Reb­han, fand es beein­druckend, wie lan­ge schon bei der Dietz GmbH der Schutz der Umwelt ein zen­tra­ler Teil der Fir­men­phi­lo­so­phie ist: „Sie haben damit ange­fan­gen, als es noch gar kei­ne Vor­schrif­ten gab.“ Einig waren sich Frank Reb­han und Mat­thi­as Dietz in der Ein­schät­zung, dass es für deut­sche Unter­neh­mer immer schwie­ri­ger wer­de, Öko­no­mie und Öko­lo­gie in Ein­klang zu bringen.