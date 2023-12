Die Bau­ar­bei­ten in der Haupt­stra­ße dau­ern an. Der Abschnitt bleibt vor­aus­sicht­lich bis Frei­tag, den ach­ten Dezem­ber 2023, für den Gesamt­ver­kehr gesperrt. Auch Die Umlei­tung bleibt bestehen. Auf­grund der Sper­rung fah­ren die Bus­se der Lini­en 127 sowie 245 eine Umlei­tung und kön­nen die Hal­te­stel­le „Lon­ner­stadt Haupt­stra­ße“ wei­ter­hin nicht anfah­ren. Sie bedie­nen die Ersatz­hal­te­stel­le in der „Höch­stadter Straße“.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Haupt­stra­ße in Lon­ner­stadt gesperrt – Bus­se fah­ren anders Von Mon­tag, 27. Novem­ber bis vor­aus­sicht­lich Mon­tag, 4. Dezem­ber 2023 ist ein Abschnitt der Haupt­stra­ße in Lon­ner­stadt für den Gesamtverkehr…