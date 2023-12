Chan­ce auf tol­le Preise

Der Wert­stoff­pass des Land­krei­ses Bay­reuth geht in die fina­le Run­de – es sind nur noch weni­ge Wochen Zeit, um sich die Gewinn­chan­ce auf ins­ge­samt 900 Euro zu sichern. Und das geht so: Jede Abga­be von Elek­tro­alt­ge­rä­ten bei der Gewer­be­müll­sor­tier­an­la­ge in Bind­lach oder dem Wert­stoff­hof Peg­nitz wird mit einem Stem­pel im Wert­stoff­pass bestä­tigt. Mit ledig­lich zwei Stem­peln im Jahr 2023 nimmt man an der Ver­lo­sung teil. Dafür wer­den die Teil­neh­men­den gebe­ten, den Wert­stoff­pass voll­stän­dig aus­ge­füllt an den Annah­me­stel­len abzu­ge­ben oder per Post an das Land­rats­amt Bay­reuth zu senden.

Was kann abge­ge­ben werden?

Elek­tro­alt­ge­rä­te sind alle Gerä­te, die mit Stecker oder Batterien/​Akkus betrie­ben wer­den, zum Bei­spiel elek­tri­sche Zahn­bür­ste, Fön, Wecker, Kaf­fee­ma­schi­ne, Arm­band­uhr, Han­dy, Lam­pe. Sie ent­hal­ten sel­te­ne Erden und wert­vol­le Roh­stof­fe, die nur geson­dert gesam­melt wie­der­ver­wer­tet wer­den kön­nen. So wer­den Res­sour­cen und die Umwelt geschont. Daher gehö­ren Sie auf kei­nen Fall in den Rest­müll, in die Gel­be Ton­ne oder zum Schrott­händ­ler, son­dern kön­nen kosten­los zu den Abga­be­stel­len des Land­krei­ses Bay­reuth gebracht wer­den. Einen Stem­pel bekommt man auch für die Abga­be von CDs/​DVDs, Drucker­pa­tro­nen, Toner­kar­tu­schen, Akkus, Bat­te­rien und Leucht­mit­teln, Leuchtstoffröhren.

Wo kann ich Elek­tro­alt­ge­rä­te ent­sor­gen und den Wert­stoff­pass bekommen?

Elek­tro­alt­ge­rä­te­ab­ga­be­stel­le Peg­nitz, Klei­ner Johan­nes 4–6 ; Do 14–20 Uhr und letz­ter Sams­tag im Monat 8–12 Uhr

; Do 14–20 Uhr und letz­ter Sams­tag im Monat 8–12 Uhr Elek­tro­alt­ge­rä­te­ab­ga­be­stel­le Bind­lach, Im Let­te­rer 2 ; Fr 11–17 Uhr

Ein­sen­de­schluss für den Pass, der in allen Rat­häu­sern des Land­krei­ses und im Land­rats­amt am Haupt­ein­gang sowie direkt an den Abga­be­stel­len erhält­lich ist, ist der 31. Dezem­ber 2023.