Die Bam­berg Bas­kets haben ihre Sie­ges­se­rie lei­der nicht fort­füh­ren kön­nen. Nach zuletzt zwei Sie­gen in eige­ner Hal­le unter­lag die Mann­schaft von Head Coach Oren Amiel am Sams­tag­abend bei der BG Göt­tin­gen mit 85:92 (46:50) und konn­te so ihre Bilanz nach dem 10. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga nicht aus­glei­chen. Gegen die zuletzt in sie­ben Bun­des­li­ga-Spie­len sieg­lo­sen Nie­der­sach­sen fan­den die Bam­ber­ger über die gesam­te Spiel­zeit nie rich­tig zu ihrem Spiel und muss­ten sich die sech­ste Sai­son­nie­der­la­ge somit mehr oder min­der selbst zuschrei­ben. Bester Bam­ber­ger Punk­te­samm­ler vor 2.843 Zuschau­ern in der Spar­kas­sen Are­na war Trey Wood­bu­ry mit 16 Zählern.

