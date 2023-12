FAI­RE Advents­zeit – Fai­re Geschenk­ideen für Weih­nach­ten – Akti­ons­stand der loka­len FAIR­TRADE-Steue­rungs­grup­pe des Land­krei­ses Kulm­bach am 2.12.2023 ab 11.00 Uhr vor dem Welt­la­den in der Fuß­gän­ger­zo­ne in Kulmbach

Der erste Advent steht vor der Tür. Die Zeit für Besin­nung, für gemüt­li­che Stun­den zu Hau­se, für Besu­che der Weih­nachts­märk­te oder für den Kauf von Geschen­ken ist gekom­men, für man­che viel­leicht auch schon in vol­lem Gan­ge. Die loka­le Steue­rungs­grup­pe des FAI­REN Land­krei­ses Kulm­bach steht am Sams­tag, den 02.12.2023 ab 11.00 Uhr mit einem Akti­ons­stand vor dem Welt­la­den in der Fuß­gän­ger­zo­ne und gibt Tipps, wie das Schen­ken und Fei­ern öko­lo­gisch, fair und regio­nal gestal­tet wer­den kann.

Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen vor Ort an einem Quiz über Fai­re Pro­duk­te teil­neh­men, bei dem attrak­ti­ve Prei­se win­ken und für leuch­ten­de Kin­der­au­gen sorgt zudem ein Niko­laus, der Niko­läu­se aus fai­rer Scho­ko­la­de verschenkt.

Auch das Kli­ma­koch­buch des Land­krei­ses Kulm­bach liegt wie­der in gedruck­ter Ver­si­on vor und ist am Akti­ons­stand erhält­lich, eine wei­te­re Geschenk­idee für Weihnachten.

Unse­re Ein­zel­händ­ler, Direkt­ver­mark­ter, Hof­lä­den, Gastro­no­mie­be­trie­be sowie der Him­mel­kro­ner und der Kulm­ba­cher Welt­la­den haben vie­le Geschenk­ideen für die Weih­nachts­zeit parat. So sind indi­vi­du­el­le Gut­schei­ne, regio­na­le Geschen­ke­kör­be, selbst­ge­mach­te Mar­me­la­den und Eier­li­kör, fas­zi­nie­ren­de Bücher, unter­halt­sa­me Gesell­schafts­spie­le und vie­les mehr erhält­lich, um unse­re Lie­ben zu überraschen.

„Bit­te legen Sie den Wert auf regio­na­le sowie sai­so­na­le Spei­sen und den­ken Sie auch an einen FAI­REN Kaf­fee, Tee oder Kakao. Mit dem Kauf von FAI­REN Kakao­pro­duk­ten bei­spiels­wei­se ent­schei­den Sie sich für höch­ste Qua­li­tät. Gleich­zei­tig lei­sten Sie einen wert­vol­len Bei­trag zur Ver­bes­se­rung der Lebens- und Arbeits­be­din­gun­gen von Kakao­bau­ern­fa­mi­li­en in Ent­wick­lungs­län­dern“, lau­tet der Appell der loka­len Steue­rungs­grup­pe, die sich über zahl­rei­chen Besuch am Akti­ons­stand am 2.12.2023 ab 11.00 Uhr vor dem Welt­la­den freut.