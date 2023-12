Weis­mai­ner Hal­te­stel­len Kirch­platz und Burg­kunst­adter Stra­ße kön­nen nicht bedient wer­den

Wegen Bau­ar­bei­ten fährt der Bus die bei­den Hal­te­stel­len nicht an Auf­grund von Bau­ar­bei­ten in der Jahn­stra­ße in Weis­main kön­nen bis…