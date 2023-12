Denk­mal­ge­rech­te Inte­gra­ti­on einer Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge auf dem Dach des Präsidialgebäudes

Die Regie­rung von Ober­fran­ken führt der­zeit umfang­rei­che Bau­un­ter­hal­tungs­maß­nah­men an ihren denk­mal­ge­schütz­ten Gebäu­den in Bay­reuth durch. Neben der Erneue­rung der Fen­ster und der Fas­sa­den­sa­nie­rung wird auch das Dach des Gebäu­de­teils Lud­wig­stra­ße saniert. Die Dach­er­neue­rung am Sei­ten­flü­gel des Prä­si­di­al­baus wur­de genutzt, um dort eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge zu errich­ten: So ist nach­hal­ti­ge Ener­gie­ge­win­nung bei gleich­zei­ti­gem Erhalt der histo­ri­schen Bau­struk­tu­ren mög­lich. Betreut wird die Maß­nah­me durch das Staat­li­che Bau­amt Bayreuth.

Nach­hal­ti­ge Sanie­rung im Ein­klang mit dem Denkmalschutz

Die Bau­ar­bei­ten began­nen im August 2023 mit der Dach­er­neue­rung des Sei­ten­flü­gels, der durch die behut­sa­me Ent­fer­nung defek­ter Schie­fer­plat­ten und Scha­lungs­ele­men­te vor­be­rei­tet wur­de. Pla­nung und Aus­füh­rung der Arbei­ten erfolg­ten in enger Abstim­mung mit dem Baye­ri­schen Lan­des­amt für Denk­mal­pfle­ge. Die Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge ist ein­rei­hig am unte­ren Trauf­rand des Daches mit recht­ecki­gen Solar­ge­ne­ra­tor­fel­dern direkt in die Flä­che der Schie­fer­eindeckung inte­griert. Durch die­se Kon­struk­ti­on bet­ten sich die dunk­len PV-Ele­men­te sehr har­mo­nisch und unauf­fäl­lig in die Schie­fer­deckung ein. Der leich­ter ein­seh­ba­re First­be­reich bleibt durch die Anord­nung der Ele­men­te als lan­ge Rei­he in Trauf­nä­he frei. Dadurch wird dem Denk­mal­schutz in beson­de­rer Wei­se Rech­nung getragen.

Regie­rungs­prä­si­dent Flo­ri­an Luder­schmid: „Die Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge ist damit ein gelun­ge­nes Bei­spiel mit Vor­bild­cha­rak­ter, wie man Denk­mal­schutz und die Gewin­nung erneu­er­ba­rer Ener­gien in Ein­klang brin­gen kann.“

Erzeu­gung von erneu­er­ba­rer Ener­gie für den inter­nen Verbrauch

Die Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge erstreckt sich über ins­ge­samt 96 m² und besteht aus 49 Modu­len, ver­teilt auf vier Dach­flä­chen. Mit einer Gesamt­lei­stung von rund 20,6 kWp wird jähr­lich ein Strom­ertrag von cir­ca 20.600 kWh erwar­tet. Das ent­spricht unge­fähr dem durch­schnitt­li­chen Jah­res­strom­ver­brauch von sechs 2‑Per­so­nen-Haus­hal­ten in Deutsch­land oder einer Ein­spa­rung von etwa jähr­lich 9.991 kg CO2-Emis­sio­nen laut Ein­spar­fak­tor des Umweltbundesamtes.

Der durch die Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge erzeug­te Strom wird kom­plett dem Eigen­ver­brauch inner­halb der Regie­rung von Ober­fran­ken zugeführt.

Aus­blick:

Für das Jahr 2024 ist die Instal­la­ti­on wei­te­rer Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen auf dem Dach des Hoch­hau­ses der Regie­rung von Ober­fran­ken geplant. Auch die wei­te­re Fenster‑, Fas­sa­den- und Dach­sa­nie­rung am Haupt­flü­gel des Prä­si­di­al­baus Lud­wig­stra­ße wird vor­aus­sicht­lich noch bis Mit­te 2024 andauern.

Hin­ter­grund:

Mit der Ände­rung des Denk­mal­schutz­ge­set­zes zum 1. Juli 2023 wur­de der Ein­satz erneu­er­ba­rer Ener­gien im Denk­mal­be­reich erleich­tert. So sind bei Ein­zel­denk­mä­lern denk­mal­ver­träg­li­che PV-Anla­gen auf vom öffent­li­chen Raum aus ein­seh­ba­ren Flä­chen regel­mä­ßig zuläs­sig, wenn sie mit dem Erschei­nungs­bild des Denk­mals ver­ein­bar (z. B. Solar­zie­gel, Solar­fo­li­en, in die Dach­flä­che inte­grier­te Anla­gen etc.) und ohne nach­tei­li­ge Aus­wir­kun­gen auf die Sub­stanz sind.