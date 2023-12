Land­kreis Kulm­bach för­dert nach­hal­ti­ge Umwelt­bil­dung in den Kindergärten

Kli­ma-Akti­ons-Pass des Land­krei­ses Kulmbach:

13 Kin­der­gär­ten und 4 Kin­der­hor­te erhal­ten einen Kli­ma-Bonus in Höhe von je 100 €

Was pas­siert mit defek­tem Spiel­zeug? Wie viel Strom ver­brau­chen wir und woher kommt die­ser eigent­lich? Wie kön­nen wir Abfall ver­mei­den? Bäu­me und Pflan­zen sind für uns lebens­not­wen­dig – war­um sind sie so wich­tig für uns?

Kin­der­gär­ten und Kin­der­hor­te wid­men sich seit Jah­ren ver­stärkt allen Nach­hal­tig­keits­the­men und haben dadurch die Chan­ce, durch das Aus­fül­len des Kli­ma-Akti­ons-Pas­ses den Kli­ma-Bonus des Land­krei­ses Kulm­bach zu erhalten.

Der Kli­ma-Akti­ons-Pass beinhal­tet fol­gen­de Themenfelder:

Abfall, Ener­gie und Wasser

Gesund­heit, Ernäh­rung und Fai­rer Handel

Wald erle­ben / Klimawandel

Besuch der Umwelt­schu­le SchlöNZ des BN

Besuch der Erlebnisbauernhöfe

Natur und Artenschutz

Kunst und Kultur

Land­kreis unter­tützt ver­schie­de­ne Aktionen

Die Umwelt­bil­dung zu för­dern ist eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit des Land­krei­ses Kulm­bach, wes­halb vie­le Pro­jek­te in die­sem Bereich unter­stützt wer­den. So über­nimmt der Land­kreis bei­spiels­wei­se mit ein­stim­mi­gem Beschluss des Umwelt­aus­schus­ses für die Kin­der­gär­ten und Kin­der­hor­te, die z.B. die Umwelt­schu­le SchlöNZ des Bun­des Natur­schutz in Schlö­men oder die Erleb­nis­bau­ern­hö­fe im Land­kreis Kulm­bach besu­chen wol­len, die anfal­len­den Kosten für die Umwelt­päd­ago­gen vor Ort.

Auch wur­de sei­tens des Land­krei­ses die Mög­lich­keit geschaf­fen, dass sich die Kin­der­gär­ten und Kin­der­hor­te an der Grü­ne Mei­len Kam­pa­gne „Klei­ne Kli­ma­schüt­ze­rin­nen und Kli­ma­schüt­zer unter­wegs“ des Kli­ma-Bünd­nis betei­li­gen konn­ten. Im Rah­men der Kam­pa­gne legen die Kin­der­gar­ten- und Hort­kin­der ihre All­tags­we­ge bewusst kli­ma­freund­lich zurück.

Lau­fen und Radeln für unser Kli­ma – Kin­der kön­nen Klimaschutz!

Alle Wege, die die Kin­der zu Fuß, mit dem Fahr­rad, den Inli­nern oder öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln wie Bus und Bahn zurück­le­gen, ent­la­sten unse­re Umwelt und scho­nen Res­sour­cen. Des­halb zäh­len sie als „Grü­ne Mei­len“ für das Welt­kli­ma. Die Kin­der beschäf­ti­gen sich also mit ihrer eige­nen Mobi­li­tät und sam­meln dafür grü­ne Mei­len, für den The­men­kom­plex „Ernäh­rung“ rote Mei­len oder für Aktio­nen zum „Ener­gie­spa­ren“ blaue Meilen.

Ein Dan­ke­schön geht des­halb an all die Kin­der­gär­ten und Kin­der­hor­te des Land­krei­ses Kulm­bach, die bei unse­rer Akti­on mit­ge­macht und den Kli­ma-Akti­ons-Pass aus­ge­füllt haben. Sie erhal­ten den Bonus­be­trag für das Kin­der­gar­ten­jahr 2022/2023 auf das uns bekann­te Kon­to überwiesen.