Kon­rad Böhn­lein GmbH spen­det 15.000€ für das Kin­der- und Jugend­hos­piz Ster­nen­zelt Bam­berg

Die Kon­rad Böhn­lein GmbH hat am Diens­tag, 28. Novem­ber 2023, eine Spen­de in Höhe von 15.000 € an das Kinder-…